الگوگرفتن از عاشورا موجب پیروزی در جنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سردارعبدالله عراقی در چهارمین کنگره لاله های زهرایی ویژه گرامیداشت و تجلیل از شخصیت برجسته سردار سرلشگر پاسدار شهید حسن پور که تحت عنوان سردار بی ادعا عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ما از ابتدا یک راه را انتخاب کردیم و بنا به رهنمودهای امام راحل این راه روشن و شفاف را ادامه دادیم تا به سرمنزل مقصود برسیم.

وی افزود: از ابتدای یاد گرفتیم از اباعبدالله الحسین (ع) سرمشق بگیریم و این کاروان همچنان ادامه راه می دهد و شهید حسن پورها به این کاروان می پیوندند.

سردار عراقی تصریح کرد: باید یاد و نام شهدا را گرامی بداریم و برای اعتلای ارزشهای اسلام و انقلاب تلاش کنیم تا سعادت دینا و آخرت نصیبمان شود.

حمزه قربانی مدیر دفتر حفظ و نشر آثار ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین هم با اشاره به اینکه دشمن در جنگ تحمیلی از نیروهای آموزش دیده بهره می برد و سلاحهای مجهز در اختیار داشت، گفت: علیرغم همه این امکانات شجاعت و ایمان رزمندگان اسلام دشمن را به زانو درآورد.

علیرغم بارش باران حضور پرشور علاقمندان بویژه جوانان در این مراسم چشمگیر بود و سالن 800 نفره دانشگاه مملو از جمعیت بود و بسیاری نیز ایستاده این مراسم را نظاره می کردند.

مادر شهید حسن پور بدلیل بیماری در این مراسم حضور نداشت و دختر شهید با قرائت مقاله ای احساسات حاضران را برانگیخت.

در پایان از تعدادی از خانواده های شهدا تجلیل شد.

رضا حسن پور در سال 1332 در تهران متولد شد اما از همان دوران کودکی به همراه پدر و مادر به قزوین آمد و در این شهر بزرگ شد.

سردار سرلشگر پاسدار شهید رضا حسن پور جانشین لشگر 17 علی ابن ابیطالب(ع) با شروع نخستین جرقه های انقلاب خود را به این جریان سپرد و تمام امید و آرزوهایش را درانقلاب مجسم دید و با دل سپردن به رهبری در همه صحنه های انقلاب حضور پر شور داشت.

شهید حسن پور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تهران با کمیته انقلاب اسلامی همکاری کرد ودر سال 58 بدنبال تحرک گروهک های ضد انقلاب در استان کردستان همراه یک گروه راهی این استان شد و با شهامت و شجاعت در سرکوبی ضد انقلاب شرکت می کند ودر پاکسازی شهر تکاب از لوث ضد انقلاب شجاعانه می جنگد.

وی در سال 58 عضو سپاه قزوین شد و خود را وقف حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی کرد ودر سال 59 در ماموریتی به عنوان فرمانده یک گروه به قصر شیرین اعزام می شود ودر آنجا به مقابله با منافقین و نیروهای رژیم بعثی مشغول شد.

شهید حسن پور در منطقه غرب مبارزه می کرد. پس از جنگ به عنوان فرمانده به مناطق جنگی اعزام شد و پس از چند بار مجروح شدن و عمری مجاهدت در راه حق سرانجام در عملیات خیبر به عنوان قائم مقام لشگر علی ابن ابیطالب(ع) وارد عمل شد و روز 14 اسفند ماه 1362 در جزیره مجنون بر اثر اصابت تیر به سرش به شهادت رسید و به آرزوی دیرین خود نائل شد.