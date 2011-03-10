پس از 5 سال به لیگ برتر فوتسال صعود کردیم

رضا عقابی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مردم ساوه سالها در حسرت داشتن تیمی موفق و بومی در رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور بودند که تیم شهرداری پس از 5 سال فعالیت توانست به این مهم دست یابد.



وی تصریح کرد: با این حال شهر ساوه پیش از این تیم شن سا را در لیگ برتر فوتسال داشت که از بازیکنان غیربومی استفاده می کرد البته همین تیم توانسته بود در دو دوره به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور برسد.



سرمربی شهرداری ساوه در خصوص دیدار حساس تیمش مقابل فرش آرای مشهد نیز گفت: در این دیدار هر دو تیم سعی داشتند تا نتیجه لازم برای صعود به لیگ برتر را بدست آورند اما وضعیت تیم ما کمی متفاوت بود چرا که در دیدار رفت 5 بر 4 شکست خورده بودیم و باید حریف مان را با تفاضل گل بالا شکست می دادیم.



عقابی افزود: بر همین اساس بازیکنان تیم ما برای رسیدن به چنین نتیجه ای، تلاش فوق العاده ای به نمایش گذاشتند و خوشبختانه مزد سختکوشی خود را نیز با صعود به لیگ برتر فوتسال کشور دریافت کردند.



وی در پاسخ به این سئوال که دلیل بیرون کشیدن تیم در دقایق پایانی دیدار با فرش آرا چه بود؟ گفت: در این چند سال اخیر هواداران مشهدی همواره بعنوان الگوی برتر فوتسال کشور نام گرفته اند و بنده نیز اعتقاد خاصی به آنها دارم اما در این دیدار چند تماشاگرنما قصد متشنج کردن بازی را داشتند.



سرمربی شهرداری ساوه ادامه داد: بر همین اساس ترجیح دادیم که بازی متوقف شود تا آنها از زمین خارج شوند و صد البته باید بگویم که ما این حرکت زشت آن چند تماشاگرنما را به حساب مردم مشهد نمی گذاریم.



وی گفت: تیم ما در ساوه و در پیش چشمان بیش از سه هزار هوادار به فرش آرا باخت اما همه مسئولان این باشگاه مشهدی شاهد بودند که تماشاچیان ما هیچگونه عکس العمل منفی به این شکست نشان ندادند و حتی یک بطری آب هم به زمین پرتاب نکردند.



سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه اظهار داشت: با این وجود برای فوتسال مشهد آرزوی موفقیت می کنم و البته این صعود به لیگ برتر را لازم است که تقدیم کنم به مردم ساوه که همیشه پشتیبان و حامی تیم شهرداری این شهر بودند.