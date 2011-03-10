دیدار مقابل جواهری برای آلومینیوم سرنوشت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرهاد اعرابی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی سه بر دو تیمش مقابل پرسپولیس تهران در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال در سالن فجر بندرعباس در جمع خبرنگاران، بیان داشت: دیدار مقابل پرسپولیس بازی خیلی سختی برای ما بود چون پرسپولیس در رده چهارم جدول قرار دارد و تیم قدرتمندی است.

وی با اشاره به چندین اشتباه بد بازیکنان آلومینیوم در این دیدار، اظهار داشت: بازیکنان ما در برخی مواقع اشتباهات خیلی بدی را به خصوص در زدن سرویس انجام دادند و این اشتباهات نزدیک بود منجر به شکست تیم ما شود.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس ادامه داد: فشارهای روانی ناشی از شکست در دیدارهای گذشته و سقوط به لیگ یک دلیل اصلی اشتباهات بازیکنان ما در این دیدار بود.

اعرابی در خصوص دیدار آینده این تیم مقابل جواهری در گنبد گفت: این بازی برای ما فوق العاده حساس و سرنوشت ساز است و با پیروزی در این دیدار تیم ما در جدول ششم می شود و قطعا در لیگ برتر خواهیم ماند.