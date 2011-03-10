مواد مخدر دلیل اصلی نا امنی در استانهای جنوب شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، گل محمد بامری در مراسم امحای 10 هزار کیلوگرم مواد مخدر در بندرعباس، عنوان کرد: مواد مخدر یکی از معظلات بزرگ دنیای امروز است و افراد زیادی را در دنیا دچار مشکل کرده است.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات مواد مخدر از بین بردن تحکیم خانواده هاست و بهترین خانوداه ها با ورود مواد مخدر به آنها از بین رفته اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به شهید شدن افراد زیادی در راه مبارزه با مواد مخدر در ایران، اظهار داشت: بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان در همسایگی ایران قرار گرفته و متاسفانه همین دلیل موجب نا امنی استانهای مرزی ما شده است.

بامری ادامه داد: مواد مخدر یکی از دلایل اصلی نا امنی در استانهای مرزی جنوب شرق کشور به ویژه استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان است و هرساله افراد زیادی در این استانهای در راه مبارزه با مواد مخدر شهید می شوند.

وی به کشته شدن بسیاری از افرادی که با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می کنند اشاره کرد و بیان داشت: این امر هم یکی دیگر از مشکلات مواد مخدر است چون با کشته شدن این افراد خانواده ها و کودکان زیادی در استانهای جنوب شرق کشور یتیم می شوند و باید فکری به حال این افراد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان تاکید کرد: استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین تلفات زیادی را به علت مواد مخدر دیده اند.