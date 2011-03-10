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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

سردار آخوندی خبر داد:

کشف 46 هزار کیلوگرم مواد مخدر در هرمزگان

کشف 46 هزار کیلوگرم مواد مخدر در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در 11 ماه گذشته بیش از 46 هزار کیلوگرم مواد مخدر در هرمزگان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمد علی آخوندی در مراسم امحای 10 تن مواد مخدر در بندرعباس، بیان داشت: بیشتر مواد مخدری که امروز سوخته شد از نوع حشیش بودند و 45 کیلوگرم این مواد تریاک و 103 کیلوگرم آن کراک بودند.

وی افزود: در 11 ماه گذشته بیش از 46 هزار کیلوگرم مواد مخدر در استان هرمزگان کشف شده که 20 تن از این مواد توسط ماموران اطلاعات و سپاه پاسداران کشف شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در سال جاری 155 باند توزیع مواد مخدر در استان هرمزگان توسط ماموران نیروی انتظامی منهدم شدند و در این راستا 550 خودرو قاچاقچیان مواد مخدر توقیف و تعداد قابل توجهی سلاح از قاچاقچیان مواد مخدر کشف شد.

سردار آخوندی عنوان کرد: همچنین 20 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در حین عملیاتهای نیروی انتظامی در سال جاری به هلاکت رسیدند.

کد مطلب 1271160

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