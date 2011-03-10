کشف 46 هزار کیلوگرم مواد مخدر در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمد علی آخوندی در مراسم امحای 10 تن مواد مخدر در بندرعباس، بیان داشت: بیشتر مواد مخدری که امروز سوخته شد از نوع حشیش بودند و 45 کیلوگرم این مواد تریاک و 103 کیلوگرم آن کراک بودند.

وی افزود: در 11 ماه گذشته بیش از 46 هزار کیلوگرم مواد مخدر در استان هرمزگان کشف شده که 20 تن از این مواد توسط ماموران اطلاعات و سپاه پاسداران کشف شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار داشت: در سال جاری 155 باند توزیع مواد مخدر در استان هرمزگان توسط ماموران نیروی انتظامی منهدم شدند و در این راستا 550 خودرو قاچاقچیان مواد مخدر توقیف و تعداد قابل توجهی سلاح از قاچاقچیان مواد مخدر کشف شد.

سردار آخوندی عنوان کرد: همچنین 20 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر در حین عملیاتهای نیروی انتظامی در سال جاری به هلاکت رسیدند.