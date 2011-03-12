امروز فرهنگ سازی باید درصدر برنامه های تحول نظام مالیاتی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی به مناسبت برگزاری پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات پیامی را صادر کرد.

در پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:

با درود و سلام به حاضران گرانقدر پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات و سپاس و امتنان از اهل فهیم نظر و قلم و اهالی محترم رسانه که در سال جاری با تنویر افکار عمومی از اجرای موفق طرح های خطیری چون قانون هدفمند کردن یارانه ها و تعمیم مالیات بر ارزش افزوده پشتیبانی کردید و برای همراهی هرچه بیشتر مردم حکیمان نقش آفریدید.

به عرض می رسانم که رویکرد اصلاح ساختارها و تحول بنیادین در اقتصاد ملی مجدانه همچنان پی گرفته می شود. در این میان، مالیات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای اقتصادی برای اعمال سیاست گذاری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، به عنوان اهرمی کارآمد برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، نظم و شفافیت اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و صادرات به شمار می رود.

جهت گیری صحیح برنامه پنجم و لایحه بودجه سال 90 به سمت افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، نشان ازعزم و اراده جدی دولت دهم برای شکوفایی و استقلال اقتصادی کشور است. درکنار این مهم، اجرای طرح تحول اقتصادی و ایجاد اصلاحات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور که تحول نظام مالیاتی از محورهای اساسی آن به شمار می رود، بستر لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه را هموار می سازد.

اما در عرصه تحول آفرینی و ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از نقش پیچیده و اثرگذار فرهنگ در ایجاد تغییرات عمیق و بنیادین در ساختارها و نظام ها نبایستی غافل بود. از همین رو، ارتقای فرهنگ مالیاتی امروز به یک نگرش راهبردی در نظام مالیاتی کشور بدل گشته و بر این اساس، بهبود نظام مالیاتی و پویایی ساختار آن بدون تدوین و اجرای برنامه های بلند مدت و راهبردی در حوزه فرهنگسازی مالیاتی امری دور از انتظار به نظر می رسد.

کما اینکه، توفیق طرح تحول اقتصادی نیز در گرو بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ، آگاهی رسانی صحیح و ایجاد اعتماد و اطمینان در نزد افکار عمومی جامعه از طریق رسانه های جمعی است. بر این اساس، امروز بیش از هر زمان مقوله فرهنگ سازی مالیاتی باید درصدر برنامه های تحول نظام مالیاتی کشور قرار گرفته و اهتمام و تلاش برنامه ریزان نظام مالیاتی کشور در راستای تعامل موثر با رسانه های جمعی و به اشتراک گذاشتن دغدغه های فرارو و ایجاد فضایی مساعد برای آگاه سازی افکار عمومی و جلب مشارکت ایشان در سرنوشت اقتصادی کشور قرار گیرد.

جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات، به عنوان برجسته ترین آیین رسانه ای نظام مالیاتی کشور، مصداق بارز و روشنی از تعامل و پیوند نظام مالیاتی و نظام رسانه ای کشور است، به نحوی که این رابطه از یک ارتباط ساده دو سویه، به تعاملی اثربخش و همراهی و همسویی این دو حوزه در سیاست های کلان کشور بدل گشته و این خود یکی از عوامل موفقیت سیاست ها و طرح های اقتصادی کشور به شماره می رود، چرا که رسانه های جمعی بنا به مسئولیت و رسالت ذاتی خویش در خط مقدم جبهه اصلاحات فکری، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در جامعه قرار گرفته و در ارتباط مستقیم با افکار عمومی جامعه هستند.

در این میان اتخاذ موضع فعال، هدفمند و اثربخش از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در عرصه های فرهنگی و نقش آفرینی موثر در امر هدایت جریان های رسانه ای کشور به منظور تقویت و کارآمدی نظام مالیاتی و نهادینه سازی فرهنگ مالیاتی در جامعه، از راهکارهای اساسی برای تحول فرهنگ مالیاتی در کشور به شمار می رود.

فرصت را مغتنم شمرده از دست اندرکاران برگزاری پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات به عنوان یک حرکت موثر و مستمر در عرصه فرهنگ سازی مالیاتی تشکر می کنم و امیدوارم تلاش های این عزیزان مورد رضایت باریتعالی قرار گیرد. در پایان سخن، برای شما و همه ملت بزرگ ایران سال 1390 را سالی خوش و خرم آرزو می کنم.