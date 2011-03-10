600 روستای کشور مسجد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد غلامی در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 600 روستای بالای 400 نفر خانوار در سطح کشور فاقد مسجد هستند، تصریح کرد: در نظام اسلامی حتی باید در نقاط مختلف روستایی مسجد داشته باشیم.

وی با اشاره به وجود هشت هزار و51 باب بقعه متبرکه در سراسر کشور، گفت: بیش از 10 هزار و 500 امامزاده در این بقاع متبرکه آرمیده اند.

وی، از وجود بقعه 33 نفر از پیامبران الهی در مناطق مختلف کشور خبر داد و افزود: این نشان دهنده علاقمندی مردم ایران به اولیای الهی بوده است.

غلامی، از امامزادگان به عنوان سفیران نور یاد کرد و با اشاره به اینکه هجرت امامزاده ها از دوران امام سجاد(ع) به ایران آغاز شد، تصریح کرد: این حضور معنوی در زمان امام رضا(ع) به اوج خود رسید.

معاون امور بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با بیان اینکه پس از حادثه کربلا عرصه از سوی خاندان ظالم بنی امیه بر خاندان پیامبر تنگ شد، خاطرنشان کرد: بر این اساس امام سجاد(ع) در آن دوران به امامزادگان پیشنهاد دادند به دیار عجم ها هجرت کنند.

غلامی با بیان اینکه 40 درصد درآمد حاصله از بقاع متبرکه سالانه باید صرف امور عمرانی شود، تصریح کرد: همچنین 20 درصد در امور فرهنگی و 30 درصد این درآمدها در امور مدیریتی و تجهیزاتی باید هزینه شود.

وی با اشاره طرح آمایش مساجد در کشور، از وجود 60 هزار مسجد در سراسر کشور خبر داد و گفت: ما نیازمند 130 هزار مسجد در نقاط مختلف کشور هستیم.

