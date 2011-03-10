مسئولان ابومسلم هیچ توجهی به ما نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جبار قوچان نژاد چهارشنبه شب پس از پیروزی تیمش مقابل نماینده ارومیه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم ما پیش از این برد در لیگ برتر سه شکست پیاپی داشت اما یکی از این شکست ها مقابل پیکان بود که این تیم در هر بازی چه میهمان باشد و چه میزبان، از سد حریف خود می گذرد.



وی تصریح کرد: در خصوص باخت به کاله آمل هم باید بگویم که این تیم تا به امروز هیچ دیداری را در خانه واگذار نکرده است و شکست این تیم در آمل واقعا سخت است.



سرمربی ابومسلم با بیان اینکه بعضی از تیمهای حاضر در لیگ برتر والیبال چندین برابر تیمش هزینه کرده اند گفت: این تیم با هزینه کمی بسته شده و این در حالی است که تیمهای دیگر سه، چهار برابر ما هزینه کرده اند.



قوچان نژاد افزود: کادر فنی و بازیکنان ما هشت ماه تمام است که باید خون دل بخورند و به کار ادامه دهم و هیچکس به جز رسانه ها و البته هواداران در کنار ما نبوده و نیست.



مسئولان ابومسلم طبق قولشان عمل کنند



وی ضمن گلایه از مسئولان باشگاه ابومسلم اظهار داشت: هرچند نمی خواهم شیرینی این برد و صعودمان به مرحله نهایی را تلخ کنم اما باید بگویم که به تیم ما کم لطفی هایی می شود و آقایان امروز حتی برای تماشای مسابقه به سالن نیامدند و باید وجدان بیشتری به خرج دهند.



سرمربی ابومسلم در ادامه گفت: هیچکس از این آقایان حال تیم را نمی پرسد و زمانیکه برای رفع مشکلات قول می دهند، عمل نمی کنند و تیم را همین طور رها کرده اند.



وی افزود: بنده و سایر اعضای تیم بیست نفر هستیم و انتظار کمک داریم اما در این زمینه هیچ کاری صورت نمی گیرد و من بعنوان آخرین نفر در این تیم، شرمنده کادر فنی و بازیکنان هستم چرا که آنها با این شرایط سخت، از جان مایه می گذارند.



بازیکنان به احترام هواداران اعتراض نکرده اند



قوچان نژاد با بیان "بازیکنان ابومسلم تا به امروز کوچکترین اعتراض و اعتصابی را در زمینه دریافت طلب های خود نداشته اند"، قوچان نژاد با بیان این جمله گفت: هر تیمی جای ما بود تا به امروز چندین بار اعتصاب می کرد اما بازیکنان ما بخاطر هواداران و به عشق مردم این کار را انجام ندادند.



وی ادامه داد: عدم اعتراض بازیکنان سبب نمی شود که مسئولان به تعهدات شان عمل نکنند و امیدواریم آنها به قولی که داده اند وفادار باشند و بگویند چرا تا به امروز از این تیم حمایت نکرده و نمی کنند.



مجموع دریافتی تیم 9 میلیون تومان بوده است



سرمربی تیم والیبال ابومسلم با اشاره به دریافتی این تیم در فصل جاری لیگ برتر والیبال گفت: مجموع دریافتی تیم از باشگاه ابومسلم 9 میلیون تومان بوده است که در کنار این نهادهایی مثل اداره کل تربیت بدنی در مواقعی به کمک ما آمده اند.



قوچان نژاد تصریح کرد: سوال من این است که چرا مسئولان ابومسلم به تیم والیبال که به اسم این باشگاه است کمکی نمی کنند، این تیم با چک های من و سرپرست تیم تأمین و اداره می شود.



وی افزود: در همین وضعیت اسفناک مالی تیم ما شاهد هستیم که تیمهای دیگر لیگ برتر میلیاردی هزینه کرده اند.



برای مرحله نهایی تیم باید تقویت شود



سرمربی ابومسلم در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که "برای مرحله نهایی لیگ برتر چه برنامه ای دارید" گفت: همانطور که در دوران رفت گفتم، اکنون هم تأکید می کنم که تیمهای صعود کننده به دور نهایی مسابقات قطعا درصدد تقویت و رفع نقاط ضعف خود تلاش می کنند و تیم ما نیز در چند پست نیاز به بازیکن دارد.



قوچان نژاد افزود: هدف ما در ابتدای فصل حضور در میانه جدول بود اما اکنون که به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافته ایم به تمرکز و تلاش بیشتری نیاز داریم.



وی گفت: نکته بسیار مهم در خصوص تیم ما این است که تا به امروز به جز پیکان در مقابل هیچ تیم دیگری در خانه شکست نخورده ایم.



سرمربی تیم والیبال ابومسلم خراسان اظهار داشت: با این وجود اکنون باید به جایگاه بهتر و پیشرفت بیشتر فکر کنیم و برای تحقق این مسئله قطعا در ادامه راه از بازیکنان دیگر تیم نیز کمک خواهیم گرفت تا بتوانیم شرایط مطلوب و مناسبی را برای والیبال خراسان رقم بزنیم.