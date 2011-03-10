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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

گروه چکاوک در زنجان کنسرت اجرا می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: کنسرت موسیقی گروه چکاوک با هدف حمایت از موسسه خیریه روزبه، جمعه 20 اسفند در زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این کنسرت، ششمین دوره جشن فارغ التحصیلی هنرجویان ارف (موسیقی کودک) آموزشگاه موسیقی چکاوک است که عواید حاصل از فروش بلیط آن به موسسه خیریه روزبه تعلق خواهد یافت.

در این کنسرت، قطعاتی چون «نوروز»، «حاجی فیروز» و «ای ایران»، به‌همراه اجرای گروه پاپ و همنوازی دف و تنبک و تار به اجرا در می‌آید. 80 تن از هنرجویان آموزشگاه موسیقی چکاوک با سازهایی چون فلوت، سنتور، دف، تنبک، تار، سه تار، کیبورد و پیانو در این کنسرت هنرنمایی می‌کنند

کنسرت گروه موسیقی چکاوک، ساعت 4 و 30 دقیقه عصر جمعه 20 اسفند در سالن هلال احمر و با سرپرستی سمیرامیس جابری به روی صحنه می‌رود.

این گروه پیش از این نیز کنسرتهای متعددی را توسط هنرجویان بزرگسال و کودک اجرا کرده است.

کد مطلب 1271189

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