458 پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در روستاهای زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر پنج شبه در جلسه کمیسیون ماده 99 استان زنجان افزود: در برخی از این پرونده‌ها حکم به قلع بنا و در تعدادی نیز جریمه در نظر گرفته شده است که در رابطه با جرائم تاکنون 343 میلیون و 400 هزار تومان اخذ و به حساب دهیاری‌ها واریز شده است.



وی با بیان اینکه ارگان‌های خدمات‌رسان نباید، در مناطقی که به‌صورت غیرمجاز احداث می‌شوند، اقدام به ارائه خدمات کنند، افزود: تفاهم‌نامه‌ای در همین راستا به امضا مسئولان رسیده است.



این مقام مسئول یادآور شد: حدود قانونی در روستاها نیاز به بازنگری دارند، چرا که هم اکنون در برخی روستاها ظرفیت جمعیت موجود را ندارند.



مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری نیز با اشاره به ضرورت افزایش حریم روستاها، ابراز کرد: بسیاری از روستائیان نسبت به محدوده مناطق مسکونی خود اطلاعی ندارند.



اسماعیل بیگدلی تصریح کرد: افزایش حریم روستاها باعث کاهش ساخت و ساز غیرمجاز خواهد شد و باید در این راستا تصمیمات جدی اخذ شود.



وی با بیان اینکه مطالعات مربوط به 100 روستا برای افزایش حریم به اتمام رسیده است، افزود: براساس مطالعات انجام شده 228 روستا نیاز به تجدیدنظر در رابطه با جرائم دارند.

