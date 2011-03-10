اشتراک نشریات تخصصی کشور الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدجعفر محمد زاده چهارشنبه شب در سومین جشنواره مطبوعاتی استان همدان اظهار داشت: در اجرای این طرح 50 درصد قیمت پشت جلد نشریه را وزارت ارشاد تقبل خواهد کرد.

محمد زاده با بیان اینکه نظام توزیع نشریات در کشور ما سنتی است، اظهار داشت: باید برای رفع این نقص تلاش کرد.

جشنواره ها فرهنگ عمومی را ارتقا می بخشند

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به برگزاری جشنواره های مطبوعات اشاره کرد و افزود: جشنواره های مطبوعات چه در نوع منطقه ای و استانی و چه در سطح کشوری، به ارتقا سطح فرهنگی عمومی در جامعه می انجامند.

محمدزاده ادامه داد: هر ساله جشنواره های مطبوعاتی در سطح استان ها برگزار می شود، اما به نظر می رسد این جشنواره ها نیازمند یک بازنگری جدی هستند زیرا نباید صرفا کسب رتبه در جشنواره ملاک باشد بلکه اهالی رسانه باید از نتایج برگزاری این جشنواره ها برای ارتقا کیفی سطح مطبوعات بهره بگیرند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای موجود در رسانه های همدان خاطرنشان کرد: همدان با توجه به ظرفیتهای مناسبی که در زمینه مطبوعات دارد، می تواند مرکز فعالیتهای رسانه ای باشد و علاوه بر آن به پایلوتی تبدیل شود که بتواند بسیاری از برنامه های ملی را برگزار کند.

جایزه سید جمال الدین سال آینده در جشنواره بین المللی مطبوعات اهدا می شود

محمدزاده در ادامه صحبتهای خود تأکید کرد: سال آینده در جشنواره بین المللی مطبوعات از برجسته ترین رسانه هایی که در بیداری ملتهای اسلامی نقش موثری ایفا کرده اند تقدیر و جایزه سید جمال الدین اسدآبادی به آنها اهدا خواهد شد.

وی به دیگر برنامه های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز اشاره کرد و گفت: یکی از نواقصی که در مطبوعات با آن مواجه هستیم، نداشتن تحصیلات و مطالعات علمی در زمینه روزنامه نگاری و خبرنگاری است.

محمد زاده ادامه داد: برای رفع این نقیصه برای نخستین بار دوره ای را تحت عنوان دوره تربیت روزنامه نگاری در تهران دایر کردیم و از هر استان نیز دو خبرنگار در این دوره شرکت کردند.

بانک جامع اطلاعاتی خبرنگاران راه اندازی شد

وی همچنین به راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی خبرنگاران اشاره و خاطرنشان کرد: معاونت مطبوعاتی آمار دقیقی از تعداد خبرنگاران در دست نداشت، از این رو سامانه ای راه اندازی شد تا خبرنگاران با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار می گیرد، مستقیما در این سامانه ثبت نام کنند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: توجه به مطبوعات در هر جامعه، نشانه توسعه یافتگی فرهنگی است.

وی اظهار داشت: اگر از توسعه فرهنگی غافل شویم، قطعا ابعاد دیگر جامعه رشد ناقصی خواهند داشت.

محمدزاده فرهنگ را به منزله مغز متفکر جامعه تعبیر کرد و ادامه داد: اگر به زیر ساخت های فرهنگی که مطبوعات نیز جزئی از آن هستند توجه نشود، جامعه از مسیر نور و عدالت منحرف می شود.