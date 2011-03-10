9 هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام حسین پیرعلی شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان کانون های مساجد استان سمنان در سالن تئاتر شهر سمنان گفت: تا پایان سال 84 تعداد کل کانون های مساجد کشور دو هزار و 200 کانون بود.

به گفته وی، افزایش تعداد کانون های مساجد از دو هزار و 200 کانون به بیش از 9 هزار کانون نشان دهنده توجه دولت نهم و دهم به بخش فعالیت های دینی و مساجد است.

وی ادامه داد: دو هزار و 860 کتابخانه مخزن دار در کانون های مساجد کشور وجود دارد و پنج هزار کتابخانه باز نیز در این کانون ها فعال است.

نماینده ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه و مصوبه مجلس باید تا پایان برنامه پنجم 25 درصد مساجد کشور دارای کانون فرهنگی و هنری شوند.

حجت الاسلام پیرعلی اضافه کرد: یکی از فعالیت های تخصصی کانون های مساجد در کشور ایجاد کانون های تخصصی است که تاکنون 355 کانون تخصصی در کشور در بخش های مختلف ایجاد شده است.

به گفته وی، کانون های مساجد بهترین مکان برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بوده و نقش مهمی در جذب جوانان به سوی مساجد با اجرای متنوع فعالیت های فرهنگی و هنری دارند.

وی با بیان اینکه هدف نظام و انقلاب، پرورش دینی و مذهبی جوانان و تحویل آنها به جامعه است، گفت: وظیفه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد پرورش و آموزش جوانان و تحویل آنها به جامعه است.

حجت الاسلام پیرعلی با اشاره به اینکه دشمنان نظام به دنبال توطئه و شبیخون فرهنگی هستند، اظهار داشت: کانون های مساجد به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شبیخون فرهنگی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: دشمن امروز بعد از جنگ نظامی وارد عرصه جنگ نرم شده است که خطرناک تر از جنگ نظامی است.