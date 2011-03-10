نحسی سیزده برای هاشمی/ تصویب کامل بودجه سال آینده شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روزجمعه 13 اسفند ماه، ساعت 13و 37 دقیقه در سیزدهمین سال مدیریت محسن هاشمی بر متروی تهران استعفای وی از این سمت پذیرفته شد.

هاشمی در نامه اش به شهردار تهران اعلام کرده است: متاسفانه علی رغم حمایت مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران برای تامین نقدینگی از طرق مختلف از جمله بودجه سالیانه، فاینانس بین المللی، حساب ذخیره ارزی و اوراق مشارکت به دلایل مختلف از جمله تحریم خارجی ومشکلات داخلی امکان استفاده از اعتبارات قانونی فراهم نمی شود و با وجود درآمد ارزی در سالهای اخیر ، برنامه های مهم مترو در امر توسعه خطوط با عدم همکاری دولت دچار تاخیر در تجهیز می شود .

رفتن هاشمی از مترو بر تمامی اخبار حوزه شهری تاثیر گذاشته بود تاآنجا که وقتی رئیس جمهور در مراسم روز درختکاری حضور یافت خوش و بش شهردار تهران با رئیس جمهور بیشتر از سخنان رسمی این دو مورد استقبال قرار گرفت.





پس از رفتن هاشمی از مترو همه منتظر اعلام نام سرپرست جدید متروی تهران بودند که یک روز مانده به مراسم رسمی تودیع و معارفه نام درویش به طور غیر رسمی در رسانه ها مطرح می شود . نامی که در موتورهای جست و جو گری سابقه ای از وی نبود و کسی هم در مجموعه حمل و نقل و ترافیک تهران حاضر نبود به طور رسمی سابقه او را اعلام کند و همه برای شناخت مدیرعامل جدید رسانه ها رابه صبوری دعوت می کردند.

روز معارفه مدیر عامل جدید مترو قالیباف در خصوص سابقه کاری هابیل درویش می گوید: درویش را از 30 سال پیش و در جریان اقدامات فنی و عمرانی زمان جنگ و قبل از آن می‌شناسم، وی دارای 40 سال سابقه فعالیت در کارهای فنی و مهندسی است. درویش به بیان برخی افراد "این کاره هستند" و علاوه بر آشنایی با تونل و بتن و داشتن روحیه جهادی، پر کاری و افتادگی در حوزه‌های مختلف پیمانکاری، طراحی و مشاوره و کارفرمایی حضور داشته‌اند.

بودجه سازمان نوسازی تصویب نشد

تصویب نشدن بودجه سازمان نوسازی یکی دیگر اخبار مهم حوزه شهری در هفته گذشته بود. بودجه ای که هر ساله برای تصویبش حرف و حدیث هایی پیش می آید.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان تصویب بودجه سازمان نوسازی شهر تهران، گفت: هر چه شورای شهر تهران برای حل معضلات بافت فرسوده بیشتر تلاش می‌کند، کمتر نتیجه می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ما برای رفع مشکل بافت فرسوده بیشترین مصوبات و حمایت‌ها را داشته‌ایم، ولی متاسفانه کمترین نتیجه و رضایت را داریم.

خادم با انتقاد نسبت به 22 شرکت نوسازی واقع در مناطق که سال گذشته قرار بود طی یک فرجه شش ماهه واگذار شوند، خاطر نشان کرد: پیشنهاد من این است که سازمان نوسازی شهر تهران در حد یک ستاد باقی بماند و کار اجرایی آن به خود شهرداری‌های مناطق واگذار شود تا روند کار نتیجه بهتری داشته باشد.

حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با انتقاد نسبت به عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران، اظهار کرد: با توجه به حمایت‌های ویژه شورای شهر نسبت به بازسازی بافت‌های فرسوده و بخشودگی صددرصد عوارض، متاسفانه دوستان در این سازمان نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند و حتی این تسهیلات را به عنوان عملکرد در کارنامه خودشان تلقی کردند.

اعتراض تاکسیرانان بخش خصوصی به دادن پول زور

اعتراض تاکسیرانان بخش خصوصی پایتخت به پرداخت شارژهایی که در قبالش هیچگونه خدماتی دریافت نمی کنند نیز یکی دیگر از اتفاقات این هفته حوزه شهری بود .

این تاکسیرانان دراین نامه که خطاب به وزیر کشور اعلام کرده بودند: ما رانندگان تاکسی شهر تهران قریب به چهار سال است که با اعمال تهدید و زور توسط شرکتهای تاکسیرانی خصوصی مجوز به پرداختن مبالغ مختلف به صورت ناعادلانه تحت عناوین شارژ ماهیانه 20 تا 100 هزار تومان، حق عضویت200 هزار تومان، پول لباس100 هزار تومان، هزینه GPS و تاکسیمتر یک میلیون تومان و موارد دیگری از این دست شده‌ایم.

فضل الله اسلامی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به این سخنان با تاکید بر این که تاکسی رانی دقیقا مصوبه شورا را اجرا می کند ،گفت: با شرکتهای خصوصی که برخلاف مصوبه شورا رفتار می کند با جدیت برخورد می شود واز ابتدای سال تا کنون هشت شرکت خصوصی تاکسیرانی که نتوانسته اند حداقل پنج امتیاز را کسب کنند لغوپروانه شده اند.

بودجه سال 90 شهرداری تهران تصویب شد

تصویب بودجه سال 90 شهرداری در شورای شهر تهران آخرین رویداد این هفته بود. بودجه ای که طی یک جلسه طولانی و ساعت ها پس از غروب آفتاب در زمان قانوی خود به تصویب رسید .

مناف هاشمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در این رابطه گفت: پس از طی جلسات مختلف حدود 25هزارمیلیارد ریال اعتبار برای بودجه هزینه‌ای شهرداری مشتمل بر هفت هزار و300 میلیارد ریال بودجه نگهداشت و حدود 17 هزارو500 میلیارد ریال بودجه جاری شهرداری تهران تصویب شد. حدود 50 هزار میلیارد ریال برای بودجه سرمایه‌ای شهرداری در نظر گرفته شده که سهم بودجه حوزه‌های ستادی و مجموع مناطق 22 گانه تقریباً قطعی شده است.

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شهری در صورتی که شورای اسلامی شهر تهران لایحه بودجه را پس از تایید مبادی ذیربط، به شهرداری ابلاغ کند این آمادگی وجود دارد تا با توجه به فراهم آوردن زیرساخت های لازم در مدت 48 ساعت بودجه حوزه های ستادی و مناطق 22 گانه ابلاغ شود.