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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

اسامی منتخبان انتخابات اتاق بازرگانی خرم آباد اعلام شد

اسامی منتخبان انتخابات اتاق بازرگانی خرم آباد اعلام شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: شمارش آرای انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد در ساعات پایانی شب گذشته پایان یافت و اسامی منتخبان انتخابات برای تشکیل هیئت مدیره جدید معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به پایان رای گیری انتخابات اتاق بازرگانی در ساعت 18 و 30 دقیقه روز چهارشنبه، اظهار داشت: کار شمارش آرا این انتخابات نیز تا حوالی ساعت 22 شب ادامه داشت.

حجت الله بیرانوند با اشاره به مشارکت 165 نفر در انتخابات، بیان داشت: در مجموع انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان با مشارکت بیش از 60 درصد واجدین شرایط برگزار شد.

وی اسامی منتخبان این انتخابات را به شرح ذیل اعلام کرد:

منتخبان بخش صنعت و معدن

* محمد خاکی با 136 رای

* حسین سلاحورزی با 122 رای

* محمد ضیایی با 122 رای

* مصطفی طبیب زاده با 119 رای

* بهروز حیدری با 107 رای

* ابراهیم اسفندیاری با 101 رای

* خداداد غیاثوند با 79 رای

* منوچهر جهانگیری با 72 رای

* حمید رضا رضایی با 65 رای

منتخبان بخش بازرگانی

* محمد جمشیدی با 142 رای

* جمشید رونقی با 129 رای

* احسان دارایی با 114 رای

* احسان ناصر با 105 رای

* سام محمدی با 92 رای

* یدالله خلیلی با 81 رای

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطر نشان کرد: انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان لرستان با حضور 32 کاندیدا از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه آغاز و تا ساعت 18 و 30 دقیقه ادامه داشت

بیرانوند با اشاره به تعداد واجدین شرایط رای گیری، ادامه داد: اتاق بازرگانی این استان دارای 237 نفر عضو دارای کارت بازرگانی و 51 عضور دارای کارت عضویت است.

وی با اشاره به روند انتخابات اتاق بازرگانی خرم آباد، یادآور شد: در جریان این انتخابات 15 نفر در قالب 6 نفر در بخش بازرگانی و 9 نفر در بخش صنعت و معدن انتخاب شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: معترضین به نتایج انتخابات می توانند به مدت سه روز اعتراضات خود را ارائه دهند و در صورت عدم وجود معترض انتخابات تایید خواهد شد.

بیرانوند با اشاره به انتخاب اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در اولین جلسه شورا، بیان داشت: کاندیداهای این دور از انتخابات در سالجاری از شهرستانهای مختلف استان بودند.

وی با اشاره به تعویق انتخابات اتاق بازرگانی خرم آباد از چهارم اسفندماه، گفت: انتخابات اتاق بازرگانی 10 استان کشور به دلایل مختلف از جمله طولانی شدن مراحل تایید صلاحیت و به حد نصاب نرسیدن کاندیداها به تعویق افتاد.

بیرانوند علت به تعویق افتادن انتخابات اتاق بازرگانی لرستان را به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداها عنوان کرد و گفت: تعداد کاندیداها باید حداقل 30 نفر باشد که در این مرحله از انتخابات تعداد کاندیداها 32 نفر بوده است.

کد مطلب 1271207

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