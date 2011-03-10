حاجی بابایی به کاروان راهیان نور در خوزستان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حاجی بابایی شامگاه چهارشنبه با حضور در ارودگاه شهید مسعودیان اهواز به خیل عظیم کاروان راهیان نور کشور پیوست تا علاوه بر زیارت برخی یادمانها از نحوه برگزاری کلاسهای درس دفاعی نیز دیدن کند.

وی در آغاز ورود با حضور در یادمان 36 هزار دانش آموز شهید به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.



وزیر آموزش و پرورش در سفر به این اردوگاه ضمن آگاهی یافتن از روند برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه درس آمادگی دفاعی برای دانش آموزان متوسطه از نحوه اعزام کاروان راهیان نور فرهنگیان و نحوه استقرار آنها اطلاع یافت.



بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حضور در رزمایش مردان آسمانی و دیدار و گفتگو با دانش آموزان از دیگر برنامه های سفرحاجی بابایی به شمار می رود.



رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان و برخی معاونان وزارت آموزش و پرورش، حاجی بابایی را در این سفر همراهی می کنند.