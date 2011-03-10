روستای صخره ای میمند؛ نمادی از نخستین اجتماعات بشری

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یکی از اولین سکونتگاههای بشری در روستای صخره ای میمند در شهرستان شهربابک قرار دارد که پس از گذشت دوازده هزار سال از آغاز سکونت بشر در ایران هنوز روابط سنتی زندگی در این روستا جریان دارد به گونه ای که همچنان ساکنان این روستای کهن از اصطلاحات و زبان پهلوی ساسانی استفاده می کنند و بسیاری از آداب و سنن خود را حفظ کرده اند.

این روستا در واقع یکی از نخستین سکونتگاههای بشر بوده است که در هنگام تغییر کوچ نشینی به سکونتگاههای دائمی و شکل گیری نخستین اجتماعات بشری به نام روستا ایجاد شده است.

به گفته کارشناسان این روستا که در دل کوه و بدون استفاده از هیچ مصالحی ساخته شده است تنها روستای جهان است که سنتهای دوازده هزار ساله خود را حفظ کرده و بعنوان نمونه ای از نخستین اجتماعات بشری مورد توجه یونسکو قرار گرفته است و درحال ثبت منظر فرهنگی است.

مردم میمند همچنان از ابزار قدیمی استفاده می کنند

تمامی خانه ها، کوچه ها و اماکن تجاری این روستا در دل کوه و به صورت دستکند دوازده هزار سال پیش حفر شده است و یکی از شگفتیهای حیات بشری محسوب می شود.

این منطقه توریستی در 38 کیلومتری شهربابک واقع شده است و 420 کیلومتر مربع وسعت دارد.

موقعیت جغرافیایی این روستا بگونه ای است که در بین شهرهای کرمان، یزد و شیراز که از مهمترین شهرهای گردشگری کشور محسوب می شوند واقع شده است و می تواند حلقه گردشگری را در این منطقه کامل کند.

میمند نمادی از صلابت اجداد ایرانی



میمند روستایی صخره ای و دستکند با چند هزار سال قدمت، یادآور ایامی است که انسانها سکونتگاههای خود را در بلندای کوهها جستجو می کردند و کوه مظهر صلابت و قدرت و الهه عزم و اراده و ایمان تلقی می شد.

این بنای دستکند باستانی، بی گمان از نخستین سکونتگاههای بشری در ایران و جهان به شمار می رود و همچنان شاهد حیات بشری است.

پس از اینکه انسانهایی دوازده هزار سال قبل دل سنگها را شکافتند هم اکنون نیز پس از گذشت سالیان همچنان این روستای صخره ای نماد عزم و اراده و اقتدار اجداد ایرانی به شمار می رود.

نمای درون کیچه



هنوز کسی نمی داند که این مجموعه به دست چه کسانی بوجود آمده و انگیزه این مردمان از احداث چنین بناهایی چه بوده اما انگیزه مردمان آن زمان بسیار مورد اهمیت قرار دارد، چون در آن زمان و با وسایل ابتدایی، آفرینش چنین مجموعه با عظمتی با معماری بی نظیر قابل تحسین است.



عده ای از محققین نیز معتقدند که مهرپرستان از غارهایی که با دست در دل کوه کنده اند فقط برای عبادت و دفن مردگان استفاده می کردند و بعد از مدتی بنا به اضطرار ناشی از آب و هوا و یا هر عامل محیطی مؤثر دیگری این غارها را برای سکونت برگزیده اند.



آئین مهرپرستی قبل از ظهور آئین زرتشت در ایران رواج داشته و تا مدت ها پس از ظهور وی نیز ادامه داشته است.

شهربابک زادگاه سرسلسله ساسانی

در زمان ساسانیان شهربابک به عنوان زادگاه بابک سر سلسله ساسانی مورد توجه خاص آنها بوده است و پس از ظهور اسلام و ورود آن به ایران مردم میمند که به آئین زرتشتی معتقد بودند به اسلام گرویده و مذهب شیعه را پذیرا شدند.



میمند به دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر دستخوش تحولات کالبدی و اجتماعی شده است و بیشترین تغییر در آن مربوط به چند دهه اخیر است.

نمای درونی کیچه

روستای صخره ای میمند دارای حدود ۴۰۰ واحد مسکونی یا به اصلاح محلی "کیچه" و حدود دو هزار و 500 اتاق دارد که در دل صخره های روبروی هم کنده شده است.



موقعیت این روستا از لحاظ استراتژیک دارای اهمیت بوده است، بگونه ای که مردم محلی میمند معتقدند در صورت بروز خطر، اگر در ابتدای میمند دو تفنگچی در دو طرف رودخانه مستقر شوند به راحتی می توانند از روستا دفاع کنند.



لایه آذرین ضخیمی که به صورت طبیعی بر روی روستا وجود دارد، مانند دژی طبیعی از نفوذ به روستا جلوگیری می کند و تنها مسیر دسترسی به روستا شیارهای طبیعی به نام "رخنه" است که در مواقع لزوم بسته می شدند.



دستکندها در چندین تراز مختلف، در شیب کوه و دو طرف دره، کنده شده اند و میانگین اتاقهای موجود در هر کیچه به چهار اتاق می رسد.

میمند، آسمان خراشی در دل کوه



باستانی پاریزی، تاریخ شناس کرمانی و از اساتید برجسته ایران در کتاب "پیغمبر دزدان" در خصوص این منطقه شگفت آور گفته است، "میمند از دهات معروف و قدیمی شهربابک است، تمام اتاقهای این ده در دامنه کوه کنده شده و خانه ها در دل سنگ است و هر کوچه که در دل کوه می رود سه یا چهار اتاق دارد و مجموعا قریب سیصد کوچه در دل سنگ فرو برده اند و به همین سبب خانه ها دودکش و بخاری ندارند و بدون منفذ است و از جهت تاریخی واقعا از آثار اولیه تمدن بشری محسوب می شود، در واقع یک آسمان خراش موربی است که هزاران سال است در دل سنگ کنده شده، اطاقها بخاری ندارد، راه عبور محدود است و دواب و آدمیزاد تا حدودی زندگی مشترکی دارند، این آبادی البته غیر از میمند معروف فارس است".

نمایی از روستای میمند



آنچه در این روستا مورد اهمیت است این است که در سکونتگاههای اولیه بشری از روی هم گذاردن سنگ و آجر و غیره در فضای باز ساخته نشده اند، بلکه با از میان برداشتن انبوهی از خاک شکل می گیرد و انسان نیاز به خشت و آجر و ملات ندارد، بلکه باید تودهای را بردارد تا پناهگاه مهیا شود.



به همین دلیل برای اتاق، طاقچه در اندازه های مختلف کنده شده است که جای رختخواب، ظروف، صندوق، چراغ و غیره کنده شده است.



کنار دیوارهای خانه گنجه گذارده نمی شود، بلکه با کندن دیوار، حفره یا طاقچهای بوجود می آید که اشیاء و لوازم در آنها گذاشته شده و یا در آنها آویزان می شده است.



کل یک خانه که ممکن است شامل یک یا چند اتاق و اصطبل باشد یک کیچه است.



یک واحد یک ورودی مشترک دارد و در پاگرد ممکن است طویله در یک سو و اتاق نشیمن در طرف دیگر باشد.

مسجد صخره ای میمند



نکته قابل توجه این است که همه کیچه ها یک ساختار ندارند بلکه هم اندازه و هم تعداد اتاقها متفاوت است که نشان از آن دارد هر کیجه بنا به نیاز و توانمندی هر خانوار در دل کوه کنده شده و البته قابل توسعه بوده است.

جدا کردن اتاق از پستو و یا پوشانیدن برخی از طاقچه ها نیز با پردهای پارچه ای صورت می گیرد.



"کلیدون" که در واقع قفل خانه بوده است در دیوار کنار درب نصب می شود، کلید چوبی را در آن قرار می دهند تا زبانه پشت در قرار گیرد.

دمای خانه ها در زمستان پنج درجه گرمتر و تابستان پنج درجه خنکتر است

با توجه به اینکه این منطقه سرد سیر است همیشه درجه حرارت این اتاقها حدود پنج درجه متفاوت از بیرون است.



در واقع در زمستان دمای داخل کیجه پنج درجه گرم تر و در تابستان دمای کیجه پنج درجه خنک تر است.



ایجاد اجاق و در زبان محلی پهلوی "دیدون" در درون اتاقها و سوزاندن هیزم طی سالیان متمادی در آن موجب سیاهی رنگ سقف و بدنة اتاقها شده و برپا کردن آتش و تهیه غذا در درون اتاقها باعث شده که به تدریج بدنه داخل اتاقها ایزولاسیون شده و باعث عمر بیشتر اتاقها شود و متأسفانه چون دیگر در خیلی از اتاقها آتش افروخته نمیشود باعث شده تا خاک سقفها به آهستگی ریزش پیدا کند.

یک کوچه منتهی به کیچه

اندازه این اتاقها که البته از نظر هندسی منظم نیستند، متفاوت و کف پوشهای اتاقها اکثرا نمد است.



ساکنان میمند به زبان پهلوی ساسانی سخن می گویند



ساکنان این روستا دارای آداب و رسوم خاص هستند و در زبان و گویش آنها هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می شود.



روستای میمند تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و می توان تعامل انسان و طبیعت در هزار دوم میلادی را بخوبی در آن دید.



این روستا هفتمین منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی جهان بود که جایزه "مرکوری" را دریافت کرده است.



جایزه ملینا مرکوری جایزه ای است که از سوی دولت یونان و با همکاری مجامع فرهنگی بین المللی مانند یونسکو و ایکوموس به آثاری اهدا می شود که دارای شرایط و ضوابط فرهنگی، طبیعی و تاریخی منحصر به فرد باشد.

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