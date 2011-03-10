سیدجمال الدین اسدآبادی فرصتی طلایی برای اسدآباد است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی در همایش بزرگداشت سیدجمال‌الدین اسدآبادی اظهار داشت: باید از این ظرفیت علمی و روحانی بیشترین بهره برداری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش سیدجمال‌الدین اسدآبادی برای شناساندن و مطرح کردن وی به جهان موثر است و آثار فراوانی را برای شهرستان اسدآباد به همراه دارد، گفت: شناساندن شخصیت سیدجمال‌ در بیداری جامعه مؤثر است.

پیریایی با تاکید بر اینکه سیدجمال‌الدین اسدآبادی به عنوان یک روحانی و مجاهد خستگی‌ناپذیر با تکیه بر قرآن و اسلام، حیات بدون جهاد را بی‌معنا می دانست، گفت: باید با برگزاری برنامه‌های مختلف مطالبی در خصوص شناخت سیدجمال‌الدین اسدآبادی در مدارس مطرح شود.

همایش سید جمال پیش زمینه حرکتهای فرهنگی بزرگ در آینده است

استاندار همدان با اشاره به اینکه همایش بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی پیش زمینه حرکتهای فرهنگی بزرگ در آینده است، اظهار داشت: باید با برگزاری اینگونه برنامه ها و تقویت آنها و ایجاد برنامه های تحلیلی و علمی زمینه توسعه و پیشرفت همه جانبه زادگاه سید جمال فراهم شود.

پیریایی نقش آموزش و پرورش و دانشگاهها را در ترویج افکار سید جمال و آشنایی نسل جوان با تفکرات بیدارگر مشرق زمین بسیار مهم دانست و افزود: شناساندن شخصیت ملی، اسلام‌خواه و شجاع سیدجمال‌الدین اسدآبادی به نسل جوان و مردم به عنوان یک الگوی مناسب در بیداری آنان موثر است.

جنبش‌ کشورهای اسلامی نتیجه حرکتهای سیدجمال است

امام جمعه اسدآباد نیز در این همایش با بیان اینکه جنبش‌ کشورهای اسلامی نتیجه حرکتهای سیدجمال است، اظهار داشت: آگاه سازی ملتها از ظلم و ستم و دشمن شناسی، افزایش آگاهی مردم و بینش سیاسی آنها و حرکت در مسیر ایجاد همبستگی در تمام کشورها از مهمترین شاخصه های سید جمال در بیداری اسلامی بوده است.

حجت الاسلام سید موسی حسینی مجد با تاکید بر اینکه سیدجمال‌الدین اسدآبادی به عنوان بیدارگری شجاع و اسلام‌خواه همواره به دنبال ایجاد همبستگی بین مسلمانان و معرفی استعمار و استبدادها در جهان بود، افزود: امروز زحمات سید جمال بعد از یک و نیم قرن به ثمر نشسته و موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه برای حذف کامل دیکتاتورهای استکباری ادامه دارد.

وی تاکید کرد: جنبش‌های اخیر در کشورهای اسلامی نشان از به بار نشستن اقدامات سیدجمال‌الدین اسدآبادی دارد.

روحانیون در شناساندن افکار سید جمال نقش مهمی دارند

حجت الاسلام حسینی مجد در ادامه نقش روحانیان را در شناساندن افکار سید جمال در جامعه مهم دانست و افزود: روحانیان باید از این فرصت برای تبلیغ دین اسلام و وحدت کلمه در جامعه استفاده کنند.

وی تنها راه نجات ملتهای مسلمان را بازگشت به تعالیم دینی و اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: مقابله با سلام در راس امور دشمنان قرار دارد و حرکت در یک مسیر واحد و انقلابی نقش مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان دارد.

در این همایش همچنین از تمبر یادبود سیدجمال‌الدین اسدآبادی رونمایی شد.