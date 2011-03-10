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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۵

طی پیامی عنوان شد:

تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله حسن امامی

تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت مرحوم آیت‌الله حسن امامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشت مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا حسن امامی را به مردم اصفهان، حوزه‌ علمیه و علمای اعلام و به خاندان آن مرحوم تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت عالم فقید و بزرگوار مرحوم آیت‌الله آقای حاج‌آقا حسن امامی رحمة‌الله‌علیه را به مردم عزیز و مؤمن اصفهان خصوصاً حوزه‌ علمیه و علمای اعلام و ارادتمندان آن مرحوم و بالأخص به خاندان و آقازادگان مکرم ایشان تسلیت می گویم.

در مدت بیش از پنجاه سال دوستی و رفاقت با این عالم بزرگوار، وفاداری و صداقت و دعای دلسوزانه‌ ایشان برای اینجانب سرمایه‌ ای مغتنم بود.
 
خداوند روح ایشان را با اجداد طاهرینشان محشور فرماید و مشمول غفران و رحمت خود نماید.

                                                                                                                              
                                                                                                                                 سیدعلی خامنه‌ای
                                                                                                                             18 اسفندماه 1389
 
کد مطلب 1271221

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