به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رحلت عالم فقید و بزرگوار مرحوم آیتالله آقای حاجآقا حسن امامی رحمةاللهعلیه را به مردم عزیز و مؤمن اصفهان خصوصاً حوزه علمیه و علمای اعلام و ارادتمندان آن مرحوم و بالأخص به خاندان و آقازادگان مکرم ایشان تسلیت می گویم.
در مدت بیش از پنجاه سال دوستی و رفاقت با این عالم بزرگوار، وفاداری و صداقت و دعای دلسوزانه ایشان برای اینجانب سرمایه ای مغتنم بود.
خداوند روح ایشان را با اجداد طاهرینشان محشور فرماید و مشمول غفران و رحمت خود نماید.
سیدعلی خامنهای
18 اسفندماه 1389
18 اسفندماه 1389
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