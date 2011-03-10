به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



رحلت عالم فقید و بزرگوار مرحوم آیت‌الله آقای حاج‌آقا حسن امامی رحمة‌الله‌علیه را به مردم عزیز و مؤمن اصفهان خصوصاً حوزه‌ علمیه و علمای اعلام و ارادتمندان آن مرحوم و بالأخص به خاندان و آقازادگان مکرم ایشان تسلیت می گویم.



در مدت بیش از پنجاه سال دوستی و رفاقت با این عالم بزرگوار، وفاداری و صداقت و دعای دلسوزانه‌ ایشان برای اینجانب سرمایه‌ ای مغتنم بود.

خداوند روح ایشان را با اجداد طاهرینشان محشور فرماید و مشمول غفران و رحمت خود نماید.





سیدعلی خامنه‌ای

18 اسفندماه 1389

