  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

آمل قهرمان مسابقات ژیمناستیک مدارس مازندران شد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم آمل در مسابقات ژیمناستیک مدارس مازندران در مقطع ابتدایی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که شامگاه چهارشنبه در بابل برگزار شد، تیم آمل درهر شش اسباب ژیمناستیک این مسابقات قهرمان شد و پس از آمل تیم های بابل و قائمشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مسابقات ژیمناستیک مدارس قهرمانی مازندران، در مقطع ابتدایی حدود 80 ژیمناستیک کار برتر دانش آموزی در قالب هشت تیم از شهرستانهای این استان در بابل با هم رقابت کردند.

این مسابقات در شش اسباب پارالل، حرکات زمینی، دارحلقه، خرک حلقه، پرش خرک و بارفیکس برگزار شد.

نفرات برتر این مسابقات در قالب تیم منتخب ژیمناستیک مدارس مازندران درمقطع ابتدایی به مسابقات قهرمانی این رشته ورزشی که سال آینده برگزارمی شود، اعزام خواهند شد.

