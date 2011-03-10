عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- تلفات انفجار پیشاور پاکستان به 36 کشته و بیش از 90 مجروح رسید.
- در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو به ولایت بغلان در شمال افغانستان 12 عضو طالبان و یک سرکرده این گروه کشته شدند.
- در پی قیام مردم آفریقا، پادشاه مراکش وعده اصلاح قانون اساسی این کشور را داد.
- دولت چین از کسری بودجه 7.3 میلیارد دلاری در ماه فوریه خبر داد.
- هزاران نفر از مردم آلمان در اعتراض به دستمزدهای پایین در چند شهر شرقی این کشور تظاهرات برپا کردند.
- در پی قیام مردم خاورمیانه قیمت سوخت به بالاترین میزان خود در انگلیس رسید.
- در نتیجه آتش سوزی در پایتخت بنگلادش دستکم 8 نفر کشته شدند.
- نخست وزیر سوریه درباره مداخله غرب در کشورهای جهان عرب هشدار داد.
- صادرات چین در ماه فوریه 2.4 درصد و واردات 19.4 درصد افزایش یافت.
- سه روزنامه نگار شبکه بی بی سی در لیبی بازداشت شدند.
- رئیس جمهوری آمریکا خشونت های وحشیانه در ساحل عاج را محکوم کرد.
- "باراک اوباما" سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی را معرفی کرد.
نظر شما