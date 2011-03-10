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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۷

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- تلفات انفجار پیشاور پاکستان به 36 کشته و بیش از 90 مجروح رسید.

- در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو به ولایت بغلان در شمال افغانستان 12 عضو طالبان و یک سرکرده این گروه کشته شدند.

- در پی قیام مردم آفریقا، پادشاه مراکش وعده اصلاح قانون اساسی این کشور را داد.

- دولت چین از کسری بودجه 7.3 میلیارد دلاری در ماه فوریه خبر داد.

- هزاران نفر از مردم آلمان در اعتراض به دستمزدهای پایین در چند شهر شرقی این کشور تظاهرات برپا کردند.

- در پی قیام مردم خاورمیانه قیمت سوخت به بالاترین میزان خود در انگلیس رسید.

- در نتیجه آتش سوزی در پایتخت بنگلادش دستکم 8 نفر کشته شدند.

- نخست وزیر سوریه درباره مداخله غرب در کشورهای جهان عرب هشدار داد.

- صادرات چین در ماه فوریه 2.4 درصد و واردات 19.4 درصد افزایش یافت.

- سه روزنامه نگار شبکه بی بی سی در لیبی بازداشت شدند.

- رئیس جمهوری آمریکا خشونت های وحشیانه در ساحل عاج را محکوم کرد.

- "باراک اوباما" سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی را معرفی کرد.

کد مطلب 1271230

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