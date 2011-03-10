کارخانجات سنگ گناباد با کمبود تقاضا مواجه اند

مرتضی زمانی بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد، اظهار داشت: کمبود تقاضا، عمده ترین مشکل کارخانه های تولید سنگ نمای ساختمانی در این شهرستان است و به همین دلیل بازگشت سرمایه، وجود ندارد.

وی گفت: مجبور به صدور سنگ نمای ساختمانی تولیدی به خارج از شهرستان هستیم، اما در همین زمینه نیز مشکلاتی وجود دارد.

زمانی گفت: نظام مهندسی ساختمان گناباد و شهرداری این شهر از ساخت نماهای سرامیک با کیفیت پایین جلوگیری نمی کنند و این امر مشکلاتی را برای کارخانجات سنگبری بوجود آورده است.

وی ادامه داد: با توجه به منابع و پتانسیل معدنی که در گناباد وجود دارد، ساخت کارخانجات سنگبری در صورت توجه مسئولان توجیه پذیر است.

گفتنی است، گناباد یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی است و دارای ذخایرعظیم، از جمله سنگ نمای ساختمانی است، که معروفیت کشوری دارد.

