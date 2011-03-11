آغاز طرح فرشتگان رحمت هلال احمر/ توزیع 300 هزار قلک نوروزی

ماشاء الله پور طلوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز طرح فرشتگان رحمت در سراسر کشور گفت: 13 هزار و 690 داوطلب هلال احمر در تیمهای سه نفره هدایت، مهارت، مشارکت و حمایت در بیش از دو هزار چادر در سراسر کشور از ساعت هشت صبح تا 14 عصر مشارکتهای مردمی را جمع آوری می کنند.

وی افزود: سال گذشته بیش از 6 میلیارد تومان در طرح فرشتگان رحمت جمع آوری شد که در قالب سبدهای ارزاق و پوشاک 100 هزار تومانی میان نیازمندان توزیع شد.

پورطلوعی اظهار داشت: این طرح تا 15 فروردین ماه بوده و پس از آن کمکهای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده و به سبد ارزاق و پوشاک تبدیل و از تاریخ 16 فروردین تا پایان فروردین ماه میان نیازمندان واقعی توزیع می گردد.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از توزیع 300 هزار قلک نوروزی در سراسر کشور خبر داد و افزود: قلکهای پر شده در هر چادر در حضور اعضا و مسئولین تیمها کد گذاری شده و برای شمارش به مراکز استانها و شهرها منتقل می شود.

پورطلوعی گفت: شهروندان با تحویل قلکهای پر شده رسید دریافت می کنند و می توانند در قرعه کشی بزرگ سازمان داوطلبان هلال احمر شرکت کرده و به برندگان سفر حج عمره و عتبات عالیات اهدا می شود.

وی از شهروندان خیراندیش خواست تا از اهدای البسه دست دوم و مواد غذایی تاریخ گذشته به چادرهای هلال احمر خودداری کنند.

همچنین مردم می توانند هدایای خود را در قالب مواد غذایی و غیر غذایی مانند البسه، پتو، کیف، کفش، مواد بهداشتی، شوینده، برنج، روغن، حبوبات، کنسرو، آجیل، شیرینی بسته بندی و... برای کمک به نیازمندان به چادرهای سازمان داوطلبان هلال احمر مستقر در میادین شهرها تحویل دهند.

رئیس سازمان داوطبان با اعلام شماره حساب 03/843171 بانک ملت گفت: این سازمان آماده دریافت کمکهای نقدی مردم خیرخواه ایران است.