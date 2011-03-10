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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

426 پایگاه جشن نیکوکاری در سمنان دایر شد

426 پایگاه جشن نیکوکاری در سمنان دایر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان گفت: 426 پایگاه وظیفه جمع آوری کمکهای مردم خیر و نوعدوست استان سمنان را در جشن نیکوکاری برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نجفعلی انتظاری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: از تعداد پایگاه های جشن نیکوکاری امروز در استان 93 پایگاه ثابت، 24 پایگاه سیار و بقیه در مدارس ایجاد شده اند.

به گفته وی، در هفته احسان و نیکوکاری امسال در برنامه رادیویی موج مهربانی با همکاری صدا و سیمای مرکز سمنان در پنج شهرستان استان بیش از دو میلیارد ریال کمک جمع آوری شد.

وی با دعوت از مردم نیکوکار استان سمنان برای حضور در پایگاه های جشن نیکوکاری در استان گفت: نیکوکاران می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را در پایگاه های استان اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: سمنانی ها در سال گذشته بیش از دو میلیارد و 760 میلیون ریال در جشن نیکوکاری به نیازمندان کمک کردند.

وی افزود: کمکهای جمع‌آوری شده پس از تفکیک بر اساس ‌نیاز افراد تا پایان امسال در اختیار نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد و سایر نیازمندان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1271238

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