426 پایگاه جشن نیکوکاری در سمنان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نجفعلی انتظاری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: از تعداد پایگاه های جشن نیکوکاری امروز در استان 93 پایگاه ثابت، 24 پایگاه سیار و بقیه در مدارس ایجاد شده اند.

به گفته وی، در هفته احسان و نیکوکاری امسال در برنامه رادیویی موج مهربانی با همکاری صدا و سیمای مرکز سمنان در پنج شهرستان استان بیش از دو میلیارد ریال کمک جمع آوری شد.

وی با دعوت از مردم نیکوکار استان سمنان برای حضور در پایگاه های جشن نیکوکاری در استان گفت: نیکوکاران می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را در پایگاه های استان اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان خاطرنشان کرد: سمنانی ها در سال گذشته بیش از دو میلیارد و 760 میلیون ریال در جشن نیکوکاری به نیازمندان کمک کردند.

وی افزود: کمکهای جمع‌آوری شده پس از تفکیک بر اساس ‌نیاز افراد تا پایان امسال در اختیار نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد و سایر نیازمندان قرار می‌گیرد.