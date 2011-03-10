پایگاه های اورژانس 115 در مشهد به حالت آماده باش در می آیند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا وفائی نژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این طرح 53 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای مشهد مقدس و بیش از 60 دستگاه آمبولانس به همراه گروه های فوریتهای پزشکی به منظور خدمات رسانی احتمالی به شهروندان فعال می شوند.

وی با اشاره به اینکه این طرح از بعدازظهر سه شنبه 24 اسفند ماه آغاز می شود، افزود: به منظور خدمات رسانی سریع به حادثه دیدگان احتمالی نماینده مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات اورژانس 115 در مرکز فوریتهای پلیس 110 مستقر می شود.

وی استقرار ویژه آمبولانس های پایگاه های اورژانس در مناطق مورد نیاز و پرتردد، استقرار 4 دستگاه موتور آمبولانس در مناطق پر ترافیک به منظور سهولت و رسیدن به محل حادثه در کمترین زمان و فعال شدن اتاق مدیریت بحران دانشگاه را از دیگر اقدامات به منظور ارائه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان برشمرد.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه ستاد هدایت درمان دانشگاه نیز در آمادگی کامل به سر می برد، افزود: بر اساس هماهنگی انجام شده تمامی مراکز درمانی به ویژه اورژانس های بیمارستان های تروما "حوادث" چشم، درمانگاه اورژانس و بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) دراین ایام به حالت آماده باش کامل هستند.