صعود تاتنهام و شالکه و وداع میلان و والنسیا/ کریمی بازهم نیمکت نشین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های تاتنهام انگلستان و شالکه 04 آلمان نتایج لازم برای راهیابی به جمع هشت تیم برتر مسابقات را بدست آوردند.

تیم فوتبال تاتنهام که در بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا موفق به تحمیل شکست یک بر صفر به تیم میلان شده بود، با پشتوانه پیروزی در آن بازی در دیدار برگشت مقابل میهمان ایتالیایی خود به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت برابر قهرمان هفت دوره لیگ قهرمانان به برتری یک برصفر رسیده و به جمع تیم‌های برتر رقابت‌ها راه یابد. این بازی در ورزشگاه "وایت هارت لین" شهر لندن و در حضور بیش از 34 هزار تماشاگر برگزار شد.

دیشب همچنین تیم فوتبال شالکه در ورزشگاه "ولتینس" پذیرای تیم والنسیا اسپانیا بود و در حالیکه از حمایت بیش از 55 هزار تماشاگر بهره می برد، توانست میهمان خود را با شکست 3 بریک بدرقه کند. برای تیم شالکه که در این بازی از امتیاز میزبانی بهره می برد، جفرسون فارفان (40 و 90) و ماریو گاورانوویچ (52) گلزنی کردند و تک گل تیم والنسیا را نیز ریکاردو کاستا در دقیقه 17 به ثمر رساند.

تیم فوتبال شالکه با این پیروزی در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4 بر 2 از سد والنسیا اسپانیا گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا صعود کرد.

آبی پوشان شالکه در حالی مقابل والنسیا به پیروزی رسیدند که علی کریمی، هافبک ایرانی این تیم در فهرست 18 نفره "فیلیکس ماگات" جای داشت اما بازهم فرصت بازی به او نرسید.

تا به این لحظه تیم‌های بارسلونا اسپانیا، شاختاردونتسک اوکراین، شالکه 04 آلمان و تاتنهام انگلستان جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را بدست آورده‌اند و هفته آینده با برگزاری دیگر دیدارهای دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی چهار تیم دیگر به جمع این تیم‌ها خواهند پیوست. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

سه شنبه - 24/12/1389

* منچستریونایتد انگلستان - مارسی فرانسه

* بایرن مونیخ آلمان - اینترمیلان ایتالیا

چهارشنبه - 25/12/1389

* رئال مادرید اسپانیا - المپیک لیون فرانسه

* چلسی انگلستان - کپنهاگن دانمارک