هنرمند خراسان رضوی برگزیده جشنواره "ساتیریکن" لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سعید ربیع زاده از هنرمندان عکاس حوزه هنری خراسان رضوی است که در بخش عکس ساتیریکن لهستان در سال 2011 اثر او مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت.

جشنواره و نمایشگاه ساتیریکن از سال ۱۹۷۷ میلادی آغاز به کار کرده و نحوه برگزاری، میزان جوایز، طراحی ویژه لوح ها و تندیس، سابقه طولانی و نظم در برگزاری، ساتیریکون را به یکی از محبوب ترین مسابقات دنیا تبدیل کرده است.

نمایشگاه بین المللی "ساتیریکن" در حال حاضر یک مسابقه نامحدود ویژه کارتونیست ‌ها، گرافیست‌ ها، نقاشان، پیکرتراشان، پوسترسازان و عکاسان است.

هر ساله صد ها اثر از هنرمندان چندین کشور جهان برای شرکت در جشنواره "ساتیریکن" ارسال می‌ شود.