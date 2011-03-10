  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

هنرمند خراسان رضوی برگزیده جشنواره "ساتیریکن" لهستان شد

هنرمند خراسان رضوی برگزیده جشنواره "ساتیریکن" لهستان شد

مشهد - خبرگزاری مهر: اثر عکاس حوزه هنری خراسان رضوی به عنوان اثر برگزیده جشنواره ساتیریکن لهستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سعید ربیع زاده از هنرمندان عکاس حوزه هنری خراسان رضوی است که در بخش عکس ساتیریکن لهستان در سال 2011 اثر او مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت.

جشنواره و نمایشگاه ساتیریکن از سال ۱۹۷۷ میلادی آغاز به کار کرده و نحوه برگزاری، میزان جوایز، طراحی ویژه لوح ها و تندیس، سابقه طولانی و نظم در برگزاری، ساتیریکون را به یکی از محبوب ترین مسابقات دنیا تبدیل کرده است.

نمایشگاه بین المللی "ساتیریکن" در حال حاضر یک مسابقه نامحدود ویژه کارتونیست ‌ها، گرافیست‌ ها، نقاشان، پیکرتراشان، پوسترسازان و عکاسان است.

هر ساله صد ها اثر از هنرمندان چندین کشور جهان برای شرکت در جشنواره "ساتیریکن" ارسال می‌ شود.

کد مطلب 1271243

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها