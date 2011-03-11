به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران هزار و 200 تیم از ایران و 15 تیم از کشورهای کانادا، آمریکا، مکزیک، آلمان، چین، هلند، برزیل، تایلند، مالزی، ژاپن، اسلوانی، پاکستان، هند، لهستان و یونان شرکت می کنند.

در این دوره از رقابتها تیمها در 12 لیگ به رقابت می پردازند. همزمان با برگزاری این رقابتها سومین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ و اولین کنفرانس مشترک روباتیک و هوش مصنوعی و بزرگداشت پرفسور لوکاس پدر دانش روباتیک ایران برگزار می شود.

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2011 از روز 18 فروردین ماه 1390 آغاز می شود و تا 20 فروردین ماه در نمایشگاه دائمی تهران برگزار می شود.