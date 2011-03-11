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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

مسابقات بین المللی روبوکاپ 2011 در فروردین90 برگزار می‌شود

مسابقات بین المللی روبوکاپ 2011 در فروردین90 برگزار می‌شود

ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ ایران از 18 تا 20 فروردین ماه با حضور هزار و 215 تیم داخلی و خارجی در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران هزار و 200 تیم از ایران و 15 تیم از کشورهای کانادا، آمریکا، مکزیک، آلمان، چین، هلند، برزیل، تایلند، مالزی، ژاپن، اسلوانی، پاکستان، هند، لهستان و یونان شرکت می کنند.

در این دوره از رقابتها تیمها در 12 لیگ به رقابت می پردازند. همزمان با برگزاری این رقابتها سومین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ و اولین کنفرانس مشترک روباتیک و هوش مصنوعی و بزرگداشت پرفسور لوکاس پدر دانش روباتیک ایران برگزار می شود.

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2011 از روز 18 فروردین ماه 1390 آغاز می شود و تا 20 فروردین ماه در نمایشگاه دائمی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1271248

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