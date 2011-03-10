25 درصد اعتبارات فرهنگی دولت در مازندران تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح پنجشنبه در نشست با تشکل های دانشجویی مازندران در استانداری افزود: اعتبارات سفر فرهنگی دولت به مازندران ظرف چهار سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سند توسعه مازندران در برنامه چهارم توسعه اجرایی شده و این سند در برنامه پنجم مراحل تدوین خود را می گذراند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی مازندران در برخی حوزه ها اشباع شده است تصریح کرد: ایجاد صنایع تبدیلی در حوزه فرآوری مرکبات در غرب مازندران زیانده شده است.

طاهایی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای فرآوری میوه در غرب استان با کمبود خوراک برای تبدیل مواجه هستند یادآور شد: دانشجویان استان می توانند با ارائه طرح های راهگشای خود مسئولان را در جهت توسعه استان رهنمون سازند.

وی با اعلام اینکه مکانیزاسیون برنج و تبدیل شالیزاری های سنتی به صنعتی اکنون در مازندران با کندی پیش می رود افزود: دانش فنی دانشگاهیان و اساتید باید در جامعه اجرایی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دغدغه های دانشجویان استان را با گوش جان پذیرا است گفت: نشست مدیریت ارشد استان با تشکل های دانشجویی مازندران را به صورت فصلی برگزار می کنیم.

هادی ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه سطح علمی دانشجویان دانشگاههای مازندران بالا است اظهار داشت: دشمنان می خواهند دانشجو را به عنوان اپوزیسیون نظام قلمداد کنند که با هوشیاری جوانان، همواره در توطئه های خود ناکام مانده اند.

وی با بیان اینکه تراز علمی دانشگاههای مازندران رو به رشد است افزود: برگزاری دیدارهای مشترک با تشکل های دانشجویی در مازندران گام جدیدی در جهت توسعه همه جانبه در استان است.