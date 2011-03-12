توزیع 100 هزار بسته فرهنگی در بهشت زهرا(س)

اسماعیل دانش پژوه از شستشو و رنگ آمیزی تمامی سایبانهای قطعات شهدا، تابلوهای راهنمایی، مبلمان شهری، آب نماها و جداول خیابانهای بهشت زهرای تهران و همچنین تعویض پرچمها خبر داد و افزود: این سازمان آماده برگزاری همایش میلیونی پنجشنبه و جمعه آخر سال با حضور خانواده های شهدا و بازماندگان اموات است.

وی افزود: در روزهای پایانی سال واحد فرهنگی بهشت زهرای تهران بسته های فرهنگی حاوی کتاب و ادعیه با عناوین یاد معاد، احکام درگذشتگان، نقشه راهنمای قطعات و کتاب نوروز تهیه کرده که بین زائران قبور توزیع می کند.

همچنین به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در قطعات شهدا هزاران تراکت با مضامین تبریک سال نو به خاواده های شهدا نصب شده است.

دانش پژوه اظهارداشت: توزیع گل و گلدان رایگان و کاشت یک نهال برای هر شهید از مهمترین برنامه های امسال است.