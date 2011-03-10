نظریه "ابتناء" باحضور اندیشمندان ایران ‌و لبنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم در این هم اندیشی که شامگاه چهارشنبه در رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد حجت الاسلام علی اکبر رشاد، در سخنانی به دفاع از نظریه ابتناء پرداخت و گفت: درباره فرایند تکون معرفت نظریه‌های گوناگونی از سوی فیلسوفانی مانند کانت و... مطرح شده است اما درباره تحول و تکون معرفت دینی نظریه چندان شناخته‌ای سراغ نداریم.



معرفت دینی برآیند پیام الهی است



وی با بیان اینکه از نظر نظریه‌پرداز، معرفت دینی برایند فرایند تاثیر متداول مبادی خمسه دین به صورت پیام الهی است ابرازداشت: در صورت تحصیل تلقی صائب و جامع از این مبادی و کاربست درست و دقیق آن‌ها و پیشگیری از دخالت متغیرهای ناروا و انحراف گر می‌توان به کشف صائب و جامع دین و کاربرد روزآمد و کارآمد آن در ذهن و زندگی بشر دست یافت.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکیدکرد: نظریه ابتناء می‌تواند چارچوب نظری درخوری برای طراحی دستگاه روش‌شناختی فهم دین ایجاد کند وی اضافه کرد: تبیین فرایند و ساز و کار تکون و تطور معرفت دینی از اهم وظایف فلسفه معرفت دینی است



فایده نظریه



رشاد ابراز داشت: نظریه ابتناء نظریه‌ای برای تبیین فرایند و ساز و کار تکون و تطور معرفت دینی و مبناسازی برای طراحی منطق فهم دین است.



رشاد اظهارداشت: خلاصه این نظریه این است که معرفت دینی برایند تاثیر تعامل متناوب و متداوم مبادی خمسه دین به صرت پیام الهی است.



استاد حوزه علمیه قم افزد: فرایندمندی تکون معرفت دینی و برایندوارگی معرفت دینی؛ دوگونگی سازکارهای دخیل در فرایند تکون معرفت دینی و امکان سرگی از ناسرگی از جمله اصول چهارگانه این نظریه هستند.



اصول نظریه



رشاد پیام وارگی دین و اشتمال آن بر مبادی خمسه دخیل، برساختگی کشف و کابرد صائب و جامع دین برکشف و کاربرد صائب و جامع مبادی خمسه و پیشگیری از دخالت عوامل ناروا و انحراف گرا را از دیگر اصول نظریه ابتناء برشمرد.



وی ادامه داد: معرفت دینی عبارت از «محصل سعی موجه برای کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی» است یا به عبارت دیگر به «دستگاه معرفتی برآمده از کاربست روش‌شناسی معتبر یا موجه برای اکتشاف قضایای دینی» معرفت دینی گفته می‌شود.



ناقدان نظریه



گفتنی است که استاد شیخ شفیق جرادی رئیس موسسه پژوهشهای فلسفی لنبان، خسرو باقری استاد فلسفه دانشگاه تهران، حجج اسلام ساجدی و میرباقری از استادان حوزه و دانشگاه در این هم اندیشی و کرسی نظریه‌پردازی به نقد و بررسی نظریه بتناء پرداختند.

