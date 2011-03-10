رشد 10 برابری بازدید کنندگان سایت حوزه هنری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: در جهان کنونی رسانه های اینترنتی از اهمیت بالایی برخوردارند و شرط حضور قدرتمند در فضای اینترنت به روز بودن، اندیشه مداری، تعامل با مخاطبان و نیاز سنجی صحیح آنهاست.

خدایی اینترنت را رسانه منتخب نسل جوان دانست و گفت: حوزه هنری در سطح کشور و با محوریت تمام رشته های هنری حضور ارزشمند و قابل دفاعی در فضای مجازی دارد و این نشان از رابطه خوب و حساب شده حوزه با مخاطبان و گرایش عمیق جوانان به هنر دینی و معرفتی دارد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی رشد بالای 10 برابری مخاطبان سایت حوزه هنری استان را در گرو رشد محتوایی، گرافیکی و بروز بودن اطلاعات دانست و گفت: در بخش تولید خبر نیز رشد شش برابری تولید اخبار و گزارشات حکایت از افزایش اتفاقات هنری و انتقال صحیح این اتفاقات در حوزه هنری استان دارد.

خدایی تصریح کرد: سایت حوزه هنری در بخش منابع محتوایی نیز از جایگاه قبلی خود پنج برابر صعود کرده است.

وی افزود: تعامل حوزه هنری استان با مرکز نیز که درگذشته وضعیت مطلوبی نداشت به سطح بسار بالایی ارتقاء یافته و بازتاب اخبار هنری استان در خبرگزاریها و مطبوعات کشوری گواه این مدعا ست.

شهرام خدایی همچنین با اشاره به درج مقالات مرتبط با حوزه فرهنگ دینی، فراخوان جشنواره ها ی سراسری و فستیوالهای معتبر بین المللی و برنامه های هنری شهر تبریز در سایت حوزه هنری گفت: افزایش چشمگیر مطالب سودمند در سایت باعث شده تا بسیاری از کاربران در داخل و خارج از کشور از طریق موتورهای جستجوگر اینترنتی از مطالب، مقالات و نمایشگاههای مجازی بهره مند شوند.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با آغاز سال 90 و برنامه های جدید حوزه و نیز با افزوده شدن بانک جامع هنرمندان استان به سایت حوزه هنری و برخی فراخوانها و جشنواره های اینترنتی به زودی سایت حوزه هنری در جایگاهی رفیع تر و پویاتر قرار گیرد.