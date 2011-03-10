نظام جامع رفاه اجتماعی در استان ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه در همایش "توانمند سازی محرومان با محوریت اشتغال" که با حضور جمعی از مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و جمع کثیری از خانوارهای تحت پوشش این نهاد در سالن امور تربیتی آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: در سال آینده بدنبال اجرای نظام جامع رفاه اجتماعی در سطح استان هستیم .

وی اظهار داشت: در این فرایند کسانی تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند که نمی توانند کاری را انجام دهند .

وی افزود: به اجرا درآوردن مکانیزمی منظم که بتواند با حفظ عزت و کرامت انسانی حقوق این ولی نعمتان را پرداخت کند از اولویت های طرح بشمار می رود .

وی تصریح کرد: طرحهای محرومیت زدایی در راستای توانمندسازی محرومان و اقشار آسیب پذیر در کنار طرح جامع حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز در سال آتی به اجرا در خواهد آمد .

استاندار ایلام در استان با بیان اینکه در نظام اسلامی نباید اقشار آسیب پذیر برای دریافت کمک از ما خواهش کند، گفت: نظام رفاه اجتماعی در حکومت دینی اقتضائاتی دارد که ما باید بر اساس آن نیازمندیهای طبقات محروم را دنبال کنیم.

اعلایی در ادامه با تجلیل از خدمات نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره)، بیان کرد: این نهاد مقدس برای انفاق و کمک به محرومان و ولی نعمتان انقلاب تأسیس شد و سیل توجه و خدمات رسانی این نهاد به اقشار آسیب پذیر و مستضعف از بندهای مختص به نسخه های حکومت دینی بود .

وی افزود: یکی از محورهای اصلی این نسخه که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد این است که باید کاری کنیم که اصلاً خانواده ای محروم نداشته باشیم .

این مسئول ادامه داد: کمک کردن به خانواده های فقیر و محروم عملی بسیار ارزشمند است اما کار کردن و توانمند کردن آنها در عرصه های اجتماعی بسیار ارزشمند تر است.

وی با تأکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ محرومیتی وجود نداشته باشد، گفت: با بسترسازی برای ایجاد تولید و اشتغال و توانمندسازی این اقشار باید برخی از نگرشها را تغییر دهیم .

استاندار ایلام خطاب به خانوارهای توانمند سازی شده، امداد حضرت امام(ره) که در این محفل حضور داشتند، بیان کرد: شما ولی نعمتان من هستید، جماعت شما در تمام صحنه های انقلاب حاضر بودند و همواره پشتیبان نظام، انقلاب و ولایت فقیه بوده و هستند .

وی اضافه کرد: در این نشست برای تقدیر و تجلیل از شما عزیزانی آمدم که با حمایت نظام اسلامی و تلاش خود، توانمند شدید و روی پای خود ایستاده اید .

وی افزود: کار کردن و ایجاد تولید باید به یک ارزش و افتخار تبدیل شود و معیار تشویق و حمایتها باید بر اساس تلاشها و روی پا ایستادنها باشد .

این مسئول اظهار داشت: در سال آتی تمام دستگاه های استان باید در کنار همدیگر و با وحدت رویه در راستای توانمند کردن اقشار محروم منطقه گام بردارند تا در حوزه های اشتغال، مسکن و بیمه این افراد قدمهای اساسی برداشته شود .