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۱۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۹:۰۴

در صورت شمول زمان بندي مورد نظر صورت مي گيرد

اعطاي مجوز تغييرات به املاك با كاربري خاص در داخل طرحها

شهرداران ، معاونان و مشاوران شهرداري تهران در جلسه عصر امروز خود به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مختلف مديريت شهري پرداختند.

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران ، دكتر محمود احمدي نژاد در جلسه امروز شوراي شهردارن تهران با تاكيد بر لزوم آزادسازي املاك داخل طرحها ، اعلام كرد : اعطاي مجوز ساخت و ساز و تغييرات به املاكي كه با كاربري هاي خاص ، مدت زمان زيادي از تصويب و ابلاغ طرحشان گذشته باشد ، مجاز است.

دستورالعمل و جزئيات اين موضوع طي روزهاي آينده به مناطق مختلف شهرداري ابلاغ خواهد شد.

در اين جلسه همچنين شهردار تهران بر لزوم دقت نظر و توجه بيش از پيش شهرداران به تقاضا و مشكلات مطرح شده از جانب شهروندان و نيز مراعات احوالات اقشار آسيب پذير و كسب رضايت مندي آنها در چارچوب قانون تاكيد كرد

کد مطلب 127126

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