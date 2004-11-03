اعطاي مجوز تغييرات به املاك با كاربري خاص در داخل طرحها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران ، دكتر محمود احمدي نژاد در جلسه امروز شوراي شهردارن تهران با تاكيد بر لزوم آزادسازي املاك داخل طرحها ، اعلام كرد : اعطاي مجوز ساخت و ساز و تغييرات به املاكي كه با كاربري هاي خاص ، مدت زمان زيادي از تصويب و ابلاغ طرحشان گذشته باشد ، مجاز است.

دستورالعمل و جزئيات اين موضوع طي روزهاي آينده به مناطق مختلف شهرداري ابلاغ خواهد شد.

در اين جلسه همچنين شهردار تهران بر لزوم دقت نظر و توجه بيش از پيش شهرداران به تقاضا و مشكلات مطرح شده از جانب شهروندان و نيز مراعات احوالات اقشار آسيب پذير و كسب رضايت مندي آنها در چارچوب قانون تاكيد كرد