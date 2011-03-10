دیدار"کالمی ری" با نماینده انقلابیون/ منزل سیف الاسلام در محاصره معترضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، انقلابیون در درگیری با گردان های قذافی بار دیگر کنترل شهر الزاویه را به دست آوردند و مزدوران قذافی را وادار به عقب نشینی از این شهر کردند.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز اعلام کرد که هم اکنون درگیری در منطقه "بن جواد" در نزدیکی شهر "سرت" زادگاه معمر قذافی از سر گرفته شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع پلیس انگلیس گزارش داد که تظاهرات کنندگان طرفدار انقلابیون لیبی شب گذشته منزل سیف الاسلام پسر دیکتاتور لیبی در لندن را محاصره کردند و با سر دادن شعارهایی خواستار سرنگونی رژیم معمر قذافی شدند.

این تظاهرات با دخالت نیروهای پلیس بدون بازداشت کسی به پایان رسید. گفته می شود قیمت این منزل بالغ بر 11 میلیون و 600 هزار یورو بود.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که "میشل کالمی ری" رئیس جمهور سوئیس شب گذشته با نماینده شورای ملی انتقالی لیبی دیدار کرد. در این دیدار آخرین رویدادهای قیام ملت لیبی بررسی شد.

کالمی ری در این دیدار قلع و قمع وحشیانه معترضین توسط عوامل قذافی را محکوم و اعلام کرد که سوئیس به شدت از اوضاع کنونی ملت لیبی نگران است.

این در حالی است که "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته درخواست شورای ملی انتقالی لیبی مبنی بر حمایت اتحادیه اروپا از این شورا به عنوان تنها نهاد قانونی در لیبی را رد کرد.