جایگاه "منبر" بعنوان یک رسانه عمومی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و سومین شماره خیمه با بررسی آثار و فعالیت‌های سیدمهدی شجاعی و همچنین آثار و گفتاری از امیر اسماعیل‌آذر، مهدی چهل‌تنی، ابوالقاسم حسینجانی، جابر عناصری، صادق کرمیار و رحیم نوروزی منتشر شد.

سیدمهدی شجاعی در یادداشتی اختصاصی به شرح چگونگی نوشتن رمان "سقای آب و ادب" در وصف حضرت عباس (ع) پرداخته است.

بخش تاریخ و اندیشه این شماره خیمه به موضوع توسل اختصاص دارد. مهدی چهل‌تنی در گفتگو با خیمه گفته است: "توسل به اولیای خدا اعتقاد جمیع مسلمانان اعم از شیعه یا سنی است. توسل، دستوری قرآنی است و شما غیر از وهابیان، کسی از مسلمانان را نمی‌یابید که توسل را انکار کند."

تلخیصی از کتاب "منبر، یک رسانه عمومی در اسلام" نیز در صفحات آغازین بخش رسانه این شماره منتشر شده است. این کتاب توسط اصغر فتحی، محقق و پژوهشگر ارتباطی نوشته و پژوهشگاه مطالعات ارتباطی و توسعه ایران در سال 1358 آن را منتشر کرده است. فتحی در این گزارش 74 صفحه‌ای در هشت فصل به بررسی منبر پرداخته است.

سفر به عتبات عالیات، رسانه‌ای به نام منبر، گزارشی از برنامه‌های صدا و سیما در محرم و گزارشی از همایش‌های عاشورایی از دیگر موضوعاتی هستند که در این شماره به آن پرداخته شده است.

ماهنامه خیمه به صاحب امتیازی محمدرضا زائری، مدیرمسئولی مرتضی وافی و سردبیری میثم غضنفری منتشر می‌شود.