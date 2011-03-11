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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۴

"تمدنهای مفقوده" در کتابفروشیها پیدا شد

"تمدنهای مفقوده" در کتابفروشیها پیدا شد

کتاب "تمدنهای مفقوده" با عنوان فرعی "اسرار نهان تاریخ و پیشینه بشر" نوشته الیف کرال با ترجمه رویا پورمناف از سوی انتشارات جادوی قلم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: در سایه باستان شناسی که در ابتدا در خدمت علم فلسفه و تاریخ بود و تنها در چند سال اخیر به‌عنوان شاخه مستقلی از علم شناخته شده، به بقایای تاریخ و تمدنهای کهن دست می‌یابیم و به این ترتیب می‌توانیم در خصوص زندگیهای پیشینیان اطلاعاتی به‌دست آوریم. در سایه این کار، انسان با اطلاع از پیشینه خود می‌تواند آینده را روشن‌تر سازد و با شگفتی ناشی از شناخت پیشرفت گذشتگان به تاریخ نگاه متفاوت‌تری داشته باشد.

کتاب "تمدنهای مفقوده" همان‌طور که از نام آن پیداست به اسرار و شگفتیهای تمدنهای باستانی می‌پردازد و در این رهگذر نگاهی دارد به تمدنهای گذشته سرزمینهایی چون آمریکا، مصر و ژاپن.

از عناوین مطالب این کتاب می‌توان به اینکاها بزرگترین دولت آمریکا، تولتکهای مکزیکی، آتلانتیس و اسرار آن، صندوق عهد کجاست؟ و کشف نمونه‌های جدیدی از اهرام در ژاپن اشاره کرد.

کتاب "تمدنهای مفقوده" با شمارگان 1500 نسخه در 190 صفحه منتشر شده است.
 

کد مطلب 1271268

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