آخرین وعدهای عبدالله صالح/ تدوین قانون اساسی جدید و برقراری نظام پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، علی عبدالله صالح لحظاتی پیش طی سخنانی مدعی شد که تحقق خواسته های جوانان باید بدون برپایی تظاهرات های خیابانی محقق شود.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: نیروهای امنیتی یمن باید امنیت تظاهرات کنندگان را تامین کنند. اظهارات علی عبدالله صالح در حالی مطرح می شود که در آخرین تظاهرات شهروندان یمنی دستکم 102 نفر کشته و زخمی شدند.

رئیس جمهور یمن در تلاش برای حفظ حکومت دیکتاتوری خود از طرح جدید برای انتقال قدرت به حکومت پارلمانی منتخب در اواخر سال 2011 خبر داد.

وی خاطرنشان کرد که طرحی را در دست اقدام دارد که به موجب آن یک قانون اساسی جدید وضع و قدرت در این کشور به نظام پارلمانی تبدیل خواهد شد.

علی عبدالله صالح همچنین گفت که در قانون اساسی جدید اصل تفکیک قوا وجود خواهد داشت.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که صالح اخیرا در واکنش به خواسته مخالفان برای کناره گیری وی از قدرت اعلام کرد که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2013 از سمت خود استعفا نخواهد کرد.