شب نشینی ماه با خوشه پروین در شامگاه امشب

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده نجومی مقارنه ماه با خوشه پروین در شامگاه امشب جمعه 20 اسفندماه رخ خواهد داد. مقارنه این دو جرم آسمانی در ساعت 18:50 دقیقه رخ می دهد و زاویه جدایی این دو جرم 5 درجه خواهد بود.

خوشه پروین یا ثریا، خوشه ای در صورت فلکی گاو است که به "هفت خواهر" مشهور هستند چرا که به طور معمول فقط هفت ستاره از بیش از 200 ستاره شناخته شده آن با چشم غیر مسلح قابل دیدن است.

این صورت فلکی دارای قدر (درخشندگی) 4/1 است. برای مشاهده خوشه پروین کافی است تا در ساعتهای قبل از نیمه شب بالای سرتان را نگاه کنید. لکه مه آلودی می بینید که با کمی دقت چند ستاره هم در آن می توان تشخیص داد. در هوای آلوده شهرهای بزرگ معمولا فقط 4 تا 5 ستاره پروین را می توان دید.