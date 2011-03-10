به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون چهار نشست وضعیت رمان ایرانی در دهه 80، وضعیت رمان نوجوان در دهه 80،بررسی تحولات اجتماعی در رمان دهه 80 و بررسی سبک زندگی در رمانهای دهه 80 از مجموعه نشستهای رمان معاصر ایران (گذشته حال، آینده) برگزار شده است.

نشست "بررسی دین و دینداری در رمانهای دهه 80" با حضور دکتر مجتبی رحماندوست یکشنبه 22 اسفند از ساعت 10 الی 12 در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

این نشست در خیابان ولیعصر (عج)، نبش زرتشت غربی ساختمان شماره 2 سازمان تبلیغات اسلامی (شهید نواب)، طبقه اول برگزار و حضور برای تمام علاقمندان آزاد است .