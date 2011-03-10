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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

دینداری در رمانهای دهه 80 بررسی می‌شود

دینداری در رمانهای دهه 80 بررسی می‌شود

نشست "بررسی دین و دینداری در رمانهای دهه 80" با حضور دکتر مجتبی رحماندوست یکشنبه 21 اسفند از سوی دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون چهار نشست وضعیت رمان ایرانی در دهه 80، وضعیت رمان نوجوان در دهه 80،بررسی تحولات اجتماعی در رمان دهه 80 و بررسی سبک زندگی در رمانهای دهه 80 از مجموعه نشستهای رمان معاصر ایران (گذشته حال، آینده) برگزار شده است.

نشست "بررسی دین و دینداری در رمانهای دهه 80" با حضور دکتر مجتبی رحماندوست یکشنبه 22 اسفند از ساعت 10 الی 12 در سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

این نشست در خیابان ولیعصر (عج)، نبش زرتشت غربی ساختمان شماره 2 سازمان تبلیغات اسلامی (شهید نواب)، طبقه اول برگزار و حضور برای تمام علاقمندان آزاد است .

کد مطلب 1271278

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