انتخابات مجامع دانش آموزی درکرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: انتخابات مجامع دانش آموزی باحضور روسای شوراهای دانش آموزی و تشکلات پیشتازان و فرزانگان مناطق هشت گانه استان البرز درکانون کوثر ولایت کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ انتخابات مجامع دانش آموزی پیش از ظهر پنج شنبه باحضور روسای شوراهای دانش آموزی و تشکلات پیشتازان و فرزانگان مناطق هشت گانه استان البرز در کانون کوثر ولایت کرج برگزار شد.

انتخابات مجامع دانش آموزی دانش آموزان پسر سه روز پیش و انتخابات مجامع دانش آموزان دختر روز جاری برگزارشد.

گفتنی است که دونفر از هفت نفر اعضای اصلی این مجمع از ناحیه  3 کرج هستند.

بدین ترتیب نمایندگان استان البرز که برای اولین بار مستقل از شهرستانهای تهران انتخاب شدند در مجامع دانش آموزی کشور به نمایندگی از تشکلهای دانش آموزی استان البرز حضور می یابند.

مجامع دانش آموزی از تشکلهای دانش آموزی سراسر کشور تشکیل شده و همه ساله با برگزاری نشستهایی مسائل مربوط به تشکلهای خود و برنامه های دسته جمعی و مهارتهای اردویی و تصمیم گیری مشارکتی را تمرین می کنند.

