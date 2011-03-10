پایان مرحله اول با صعود 9 تیم / در انتظار برگزاری دو بازی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه تیم‌های آسیایی در دور برگشت از مرحله نخست انتخابی المپیک 2012 لندن به میدان رفتند که در پایان دیدارهای روز گذشته تیم‌های عمان، ایران، هند، اردن، کویت، هنگ کنگ، ترکمنستان، مالزی و تایلند جواز حضور در مرحله دوم مسابقات را بدست آوردند.

- نتایج دیدارهای دور برگشت از مرحله نخست انتخابی المپیک 2012 لندن به شرح زیر است:

* تاجیکستان یک - عمان 3

عمان در مجموع دو بازی رفت و برگشت به پیروزی 7 بر 2 دست یافت.

* قرقیزستان صفر - ایران صفر

ایران در مجموع دو بازی رفت و برگشت به پیروزی یک برصفر رسید.

* میانمار یک - هندوستان یک

هند در مجموع دو بازی رفت و برگشت برتری 3 بر 2 را از آن خود کرد.

* تایوان صفر - اردن 2

اردن با پیروزی 3 برصفر در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله دوم مسابقات صعود کرد.

* بنگلادش صفر - کویت 3

کویت در مجموع دو بازی رفت و برگشت پیروزی 5 بر صفر را از آن خود کرد.

* مالدیو صفر - هنگ کنگ 3

هنگ کنگ با پیروزی 7 بر صفر در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله دوم مسابقات راه یافت.

* ترکمنستان یک - اندونزی صفر

ترکمنستان با پیروزی 4 بریک در مجموع دو بازی رفت و برگشت به مرحله دوم صعود کرد.

* پاکستان صفر - مالزی صفر

مالزی در مجموع دو بازی رفت و برگشت برتری 2 بر صفر را از آن خود کرد.

* فلسطین یک (5) - تایلند صفر (6)

جدال دو تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت به نتیجه تساوی یک بریک انجامید تا در ضربات پنالتی تیم تایلند برتری 6 بر 5 را از آن خود کرده و به مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا راه یابد.

مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن روز جمعه هفته جاری با دیدار تیم‌های امارات و سریلانکا پیگیری می شود و در نهایت با برگزاری یک دیدار معوقه بین تیم‌های یمن و سنگاپور به اتمام می رسید.

تیم‌های برتر این مرحله از مسابقات طی روزهای 19 و 23 ژوئن 2011 (یکشنبه - 29 خرداد و پنجشنبه - دوم تیر 1390) در کنار 13 تیم رنک بالاتر که شامل؛ کره جنوبی، استرالیا، چین، ژاپن، عراق، بحرین، قطر، عربستان، کره شمالی، سوریه، لبنان، ازبکستان و ویتنام هستند دو بازی رفت و برگشت برگزار خواهند کرد تا 12 تیم برتر برای رقابت در مرحله گروهی انتخاب شوند.