14 کانکس امدادی به روستاهای خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قدمی صبح پنج شنبه در این مراسم، افزود: زمانی وجود جمعیت هلال احمر نتیجه بخش خواهد بود، که در حوادث حضوری به موقع، چشمگیر و همه جانبه داشته باشد و بتواند حوادث را مدیریت نماید.

قدمی خاطر نشان کرد: توجه به مناطق روستایی با آموزش و فعال کردن امدادگران در این مناطق از جمله برنامه هایی است که توسط سازمان مدیریت بحران کشور به صورت جدی دنبال می شود.

وی اظهار داشت: سرکشی مستمر و مجهز کردن تجهیزات امدادی کانکس ها از جمله اقداماتی است که بخشداران و دهیاران مناطقی که کانکس ها در آنجا مستقر می شود باید به آن توجه داشته باشند.

جواد عرفانیان مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به این که امسال در استان به سال توسعه و رسیدگی همه جانبه روستاها نامگذاری شده در حوزه مدیریت بحران نیز توجه به روستاها در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموعه 243 میلیارد تومان اعتبارات حوزه مدیریت بحران استان که به 818 پروژه اختصاص یافته بالغ بر 220 میلیارد تومان آن در مناطق روستایی هزینه شده است.

عرفانیان همچنین از برگزاری دو دوره آموزشی برای بیش از دو هزار نفر از دهیاران استان خبر داد.

علی اصغر حسن زاده رئیس جمعیت هلال احمر خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به این که امداد جاده ای به هلال احمر واگذار شده، در ایام نوروز امسال پایگاه های ثابت امداد هلال احمر در سطح استان از هفت به 30 مورد و پایگاه های جوانان هلال احمر به 42 مورد افزایش یافته است.

رئیس جمعیت هلال احمر خراسان رضوی همچنین از توزیع بیش از 30 هزار بسته کمک های اولیه بین مسافران استان در این ایام خبر داد.

حسن زاده افزود: از مجموع شهرستان های استان، ده شهرستان فاقد جمعیت هلال احمر می باشد که باید نسبت به راه اندازی آن اقدام شود.

وی از اجرای طرح امدادگر روستایی در سطح روستاهای استان خبر داد و اظهار داشت: آمادگی روستاها در مقابله با حوادث غیرمترقبه از اولویت های جمعیت هلال احمر استان می باشد.

شایان ذکر است، هزینه هر یک از کانکس های امدادی در جهت اعزام به روستاها 50 میلیون تومان است. در پایان این مراسم سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور از مانور امداد و نجات جاده ای بازدید کرد.