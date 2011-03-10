به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خرمیان انیمیشنساز و مسوول کارگاههای آموزشی هفتمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران درباره حضورش در این دوره و ارزیابی خود از سطح کیفی کارگاهها گفت: اولین دورهای است که سرپرستی کارگاهها را برعهده دارم و در این چند روزه از روند برپایی آن راضیام که این رضایت در نتیجه فعالیت و انگیزه بالای شرکتکنندگان است.
وی با اشاره به زمان اندک کارگاهها و فشردگی آن توضیح داد: در این زمان اندک، گویی اطلاعات چهار ترم دانشگاهی را باید به هنرجویان یاد بدهیم و زمان واقعا اندک و فشرده است؛ ضمن این که امکانات کمی هم به نسبت جمعیت حاضر داریم.
وی درباره سطح دانش شرکتکنندگان این کارگاهها گفت: در میان این 50 نفری که این دوره حضور دارند، افرادی با سطوح متفاوت علمی هستند و هر کدام به یک زمینه خاصی اشراف یا علاقه دارند. افرادی بودند که تجربه نداشتند و در مقابل برخی دیگر تجربه ساخت چند فیلم را نیز داشتهاند. همسان نبودن دانش هنرجویان باعث شد تا افراد را بر اساس نزدیکی تجاربشان گروهبندی و پروژههای مشترک به آنان محول کنیم.
خرمیان از مریم زینالزادگان، محمد خانزاد و محسن موسوی به عنوان همکاران خود در این کارگاه نام برد که وی را در اداره گروههای مختلف یاری کردهاند.
مسوول کارگاههای آموزشی هفتمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران درباره تکنیکهای آموزشی گفت: تکنیکهای مختلفی از جمله عروسکی، خمیری، شن زیردوربین و کاتاوت توسط همکاران من و خودم در این روزها آموزش داده شد که شامل حال هنرجویان مهمان ما از کشورهای لبنان، ترکیه و افغانستان نیز شده است.
وی درباره اهداف کارگاهها گفت: از اهداف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این است که مربیان مراکز مختلف کانون را به این کارگاهها دعوت کند و این آموزهها با بازگشت مربیان به شهرهای خودشان، منبع تدریس به کودکان و نوجوانان عضو مراکز کانون باشد. اگر این دورهها دانش و تجربهای هرچند اندک برای مربیان داشته باشد، گویی در سراسر کشور تکثیر شده است.
کارگردان فیلم موفق "کوزهگر" درباره نتیجه عملی حضور هنرجویان و این که آیا این کارهای کوچک به اثری در قالب انیمیشن کوتاه با آغاز و پایانی مشخص تبدیل خواهد شد یا نه، گفت: برنامه ریزی ما مبتنی براین بود که حاصل کار هنرجویان تبدیل به یک فیلم یک دقیقهای برای هر گروه شود. برخی هم صداگذاری ساده شد تا خودشان نتیجه کار خود را ببینند. این نتیجهگیری از همه چیز برای ما و هنرجویان مهم است.
وی در مورد فیلمنامه مورد استفاده هنرجویان برای کار انیمیشن توضیح داد: در کارهای کارگاهی رسم بر این است که فیلمنامه بر اساس تکنیک مورد علاقه یا منظور نظر کارگردان، بهطور همزمان با ایده پردازی شکل میگیرد.
خرمیان توضیح داد: انتخاب متن و سپس کارگردانی شیوه حرفهای و کلاسیک است و ما در اینجا هنوز نمیتوانیم آن را بهکار بگیریم، چراکه میخواهیم هنرجو بهترین نتیجه را در کمترین زمان و با توجه به تواناییهایش در پیاده کردن تکنیک بگیرد.
مدیر کارگاههای هفتمین جشنواره پویانمایی درباره آمار دقیق شرکتکنندگان در کارگاهها گفت: از 30 شرکتکننده ایرانی، 21 خانم و 9 آقا و از 13 هنرجوی خارجی 8 نفر از لبنان، 2 نفر از ترکیه و 3 نفر از افغانستان هستند که در این میان 3 خانم و 10 آقا حضور دارند.
هفتمین دوره کارگاههای آموزشی جشنواره بینالمللی پویانمایی امروز 19 اسفند همزمان با اختتامیه جشنواره هفتم به پایان میرسد.
نظر شما