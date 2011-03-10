به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای خوابگاههای دانشجویی دختران با موضوع بالا رفتن سن ازدواج و موانع آن با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاههای دختران دانشگاههای تهران در دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.
در این نشست که با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاههای دختران دانشگاههای دانشگاه علامه طباطبایی، صنعتی شریف، تهران، تربیت معلم، هنر و دانشگاه علوم اقتصادی برگزار شد، بر ایجاد برنامه ریزی در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصاد، حل مشکل اشتغال جوانان با همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف و فراهم کردن زیرساختهای ورزشی در سطح خوابگاهها و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان با استفاده از کلاسهای ورزشی-تفریحی به عنوان راهکارهای معضل بالا رفتن سن ازدواج در خوابگاههای دانشجویی تأکید کردند.
همچنین افزایش خوابگاه های متأهلی، تاکید بر عدم موازی کاری نهادهای متولی امر ازدواج و لزوم همگن سازی برنامهها و سیاستگذاریها در این زمینه، استفاده از مشاوران و مددکاران مذهبی با هدف ارائه مشاوره به دانشجویان با هدف ارتباط صحیح با جنس مخالف و برگزاری کارگاههای آموزشی در خوابگاهها با هدف تقویت مهارتهای زندگی و بلوغ فکری نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی این نشست در راستای حل این مشکل بود.
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