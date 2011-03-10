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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

بررسی راهکارهای حل معضل بالارفتن سن ازدواج در خوابگاه‌های دانشجویی

بررسی راهکارهای حل معضل بالارفتن سن ازدواج در خوابگاه‌های دانشجویی

راهکارهای حل معضل بالا رفتن سن ازدواج در خوابگاه‌های دانشجویی در نشستی با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاه­های دختران دانشگاه­های تهران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای خوابگاه­های دانشجویی دختران با موضوع بالا رفتن سن ازدواج و موانع آن با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاه­های دختران دانشگاه­های تهران در دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.

در این نشست که با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاه­های دختران دانشگاه­های دانشگاه علامه طباطبایی، صنعتی شریف، تهران، تربیت معلم، هنر و دانشگاه علوم اقتصادی  برگزار شد، بر ایجاد برنامه ریزی در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصاد، حل مشکل اشتغال جوانان با همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف و فراهم کردن زیرساخت­های ورزشی در سطح خوابگاه­ها و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان با استفاده از کلاس­های ورزشی-تفریحی به عنوان راهکارهای معضل بالا رفتن سن ازدواج در خوابگاه‌های دانشجویی تأکید کردند.
 
همچنین افزایش خوابگاه های متأهلی، تاکید بر عدم موازی کاری نهادهای متولی امر ازدواج و لزوم همگن سازی برنامه­ها و سیاستگذاری­ها در این زمینه، استفاده از مشاوران و مددکاران مذهبی با هدف ارائه مشاوره به دانشجویان با هدف ارتباط صحیح با جنس مخالف و برگزاری کارگاه­های آموزشی در خوابگاه­ها با هدف تقویت مهارت­های زندگی و بلوغ فکری نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی این نشست در راستای حل این مشکل بود.
کد مطلب 1271293

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