به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای خوابگاه­های دانشجویی دختران با موضوع بالا رفتن سن ازدواج و موانع آن با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاه­های دختران دانشگاه­های تهران در دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.

در این نشست که با حضور فعالان فرهنگی و سرپرستان خوابگاه­های دختران دانشگاه­های دانشگاه علامه طباطبایی، صنعتی شریف، تهران، تربیت معلم، هنر و دانشگاه علوم اقتصادی برگزار شد، بر ایجاد برنامه ریزی در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصاد، حل مشکل اشتغال جوانان با همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف و فراهم کردن زیرساخت­های ورزشی در سطح خوابگاه­ها و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان با استفاده از کلاس­های ورزشی-تفریحی به عنوان راهکارهای معضل بالا رفتن سن ازدواج در خوابگاه‌های دانشجویی تأکید کردند.

همچنین افزایش خوابگاه های متأهلی، تاکید بر عدم موازی کاری نهادهای متولی امر ازدواج و لزوم همگن سازی برنامه­ها و سیاستگذاری­ها در این زمینه، استفاده از مشاوران و مددکاران مذهبی با هدف ارائه مشاوره به دانشجویان با هدف ارتباط صحیح با جنس مخالف و برگزاری کارگاه­های آموزشی در خوابگاه­ها با هدف تقویت مهارت­های زندگی و بلوغ فکری نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی این نشست در راستای حل این مشکل بود.