تصاویرآخرین فرود دیسکاوری/ تصویر بازی با قطره و جزئیات ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاتل که نسبت به دیگر شاتلهای ناسا بیشترین تعداد پرواز را در پرونده کاری اش به ثبت رسانده و تا کنون 238 میلیون کیلومتر پرواز کرده است پس از پایان یافتن آخرین ماموریتش در ایستگاه فضایی و پس از خداحافظی ابدی با این ایستگاه و سرنشینانش، اکنون راهی موزه ای خواهد شد که قرار است برای همیشه در آن اقامت داشته باشد.

دیسکاوری روز دوشنبه و پس از به پایان بردن ماموریت 13 روزه اش در ایستگاه فضایی، این پایگاه را ترک کرده و روز چهارشنبه 9 مارچ 2011 بر روی زمین فرود آمد. در ادامه تصاویری از آخرین ماموریت شاتل دیسکاوری را به همراه تصاویری از آخرین فرود این شاتل در پایگاه فضایی کندی مشاهده می کنید:

فضانورد "مایکل برت" در حال بازی با یک قطره آب شناور در خلاء

ایستگاه فضایی بین المللی در ارتفاع بیش از 321 کیلومتری از زمین در حرکت است

این ایستگاه 100 میلیارد دلاری که ابعاد آن به اندازه یک زمین فوتبال است از سال 1998

در دست ساخت و تکمیل بوده است

تصویری شگفت انگیز از جزئیات ایستگاه فضایی بین المللی

آخرین آماده سازی

این تصویر یک روز قبل از جدایی همیشگی دیسکاوری از ایستگاه به ثبت رسیده و در آن می توان در کنار طلوع خورشید، بخشهای مختلفی از شاتل را از قبیل مکانیزم اتصال به ایستگاه، سیستم کنترل از راه دور، سیستم حسگر مدارگرد و بخش انبار تجهیزات را مشاهده کرد

تصویری نزدیک از ایستگاه بین المللی پس از جدا شدن دیسکاوری از ایستگاه در روز دوشنبه

خداحافظی با ایستگاه...

... و سلام به زمین

فرود دیسکاوری بر روی باند پایگاه فضایی کندی

حضور کارمندان ناسا، خبرنگاران و حتی کودکان دبستانی در آخرین و مهمترین روز زندگی شاتل دیسکاوری