بصیرت امام خمینی(ره) وجه تمایز وی با سایر علمای بزرگ تاریخ است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد، شامگاه چهارشنبه در جمع طلاب قمی در حسینیه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی گفت: حوزه نیازمند تربیت افرادی است که در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فقهی، عرفانی، اخلاقی و... دارای بصیرت باشند تا بتوانند جامعه را در مسیر سعادت قرار دهند.



وی خاطرنشان کرد: هر چه انسان خود را به بصیرت و معرفت نزدیکتر کند،‌ راه‌های تأثیرگذاری بیشتری را نیز به دست می‌آورد.



نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی، بصیرت امام خمینی(ره) در عرصه‌های مختلف را وجه تمایز امام(ره) نسبت به سایر علمای بزرگ تاریخ معرفی کرد و گفت: امام با بصیرتی که داشت،‌ یک انسان‌شناس، قرآن شناس و دشمن شناس به معنای واقعی کلمه بود که توانست راهی مستقیم و مبتنی بر اصول و ارکان را پیش روی بشر بگشاید.



وی با اشاره به شرایط امروز جامعه،‌ پاسخ‌گویی متقن، حکیمانه و بر اساس برهان و دلیل را ضروری دانست و گفت: ‌امروز فریادی از اسلام در جهان بلند شده است که در پس این فریاد‌ها، ‌مطالبی برهانی و دارای اتقان وجود دارد. این جریان نتیجه سه دهه کار فقهی است. همان برهانی که توانسته انقلاب اسلامی را در این دوران حفظ و مقتدر نماید.



حوزه همواره نیازمند حضور طلابی ‌عالم و دلسوز است



حجت‌الاسلام ابوترابی فرد، توجه طلاب به قرآن را نیز از دیگر ضروریات ذکر کرد و افزود: قرآن کتاب موعظه است، بنابر این کسی که تحت تأثیر آن قرار نگیرد، نمی‌تواند موعظه نماید و قلوب مردم را به دست گیرد.



وی در ادامه آراستگی طلاب به فضایل و کمالات انسانی را یکی از مهم‌ترین راه‌های هدایت مردم معرفی کرده و گفت: تربیت افرادی در حوزه که به فضایل و کمالات انسانی آراسته باشند، از سرمایه‌های حوزه است؛ زیرا حوزه برای پیشبرد اهداف اسلام، همواره نیازمند حضور طلابی ‌عالم، فاضل و دلسوز است.



نایب ‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که نظریه پرداز بیداری اسلامی امام خمینی(ره) است که با تدبیر و تلاش و شناخت نقاط حرکت، بسیج و آگاهی، انقلاب را به ثمر نشاند، اظهار داشت: امروز نیز مقام معظم رهبری این مسئولیت را در راستای اندیشه‌های امام خمینی(ره) به دوش کشیده است و مبارزه با امریکا را مدیریت می‌کند.



ابهت آمریکا شکسته شد



وی با تأکید بر این که امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، پنجه در پنجه شیطان بزرگ انداخته است، اظهار داشت: درست است که ابهت امریکا در دفاع مقدس شکسته شد، ولی شکست‌هایی که درعرصه‌های مختلف چون دست‌یابی ایران به انرژی هسته‌ای بر آمریکا وارد شد، بسیار سنگین‌تر بود.



ابوترابی فرد، موج بیداری جهان اسلام را متأثر از انقلاب اسلامی ایران دانسته و با اشاره به این که حزب‌الله پرورش یافته انقلاب اسلامی است، ادامه داد: زمانی که ملت‌های اسلامی چون مصر مشاهده کردند، لبنانی که تا دیروز عروس خاورمیانه بود، امروز به عنوان نماد مقاومت، پیروی و بازگشت به آموزه‌های اسلامی می‌باشد،‌ به حرکت درآمدند.



وی ادامه داد: اگر جنگ 33 روزه لبنان نبود، جنگ 22 روزه غزه نیز شکل نمی‌گرفت و در ادامه آن جنبش بیداری در مصر، تونس، لیبی و... به وجود نمی‌آمد.



بیداری اسلامی در حال رشد است



نایب ‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز حوزه باید با توجه به این بیداری اسلامی که هرروز در حال رشد است، میدان‌های جدیدی را فتح کند و بتواند نیازهایی جدیدی را که در این عرصه با آن روبرو می‌شود، پاسخ دهد.



وی در پایان با تأکید بر این که حوزه تا امروز گام‌های ارزشمندی در عرصه های علمی و فقهی برداشته است، اظهار داشت: امروز با توجه به عرصه‌های فراوانی که در مقابل حوزه گشوده شده است، ‌نیاز است که کارهای بیشتری در پاسخ‌گویی به نیازهای جهان اسلام انجام دهد.



خاطرنشان می‌شود این نشست به همت مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه علمیه برگزار شد.