تشکیل کمیته آسیبهای اجتماعی در دانشگاهها برای مبارزه با اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آدمی در نشست هم‌اندیشی مسئولان این دفتر با مسئولان فرهنگی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی فرهنگی در خوابگاه‌های دانشجویی افزود: خوابگاه‌های دانشجویی یکی از عرصه‌هایی است که امور فرهنگی دانشگاه‌ها باید در آن دخالت داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم فعالیت‌های فرهنگی درخوابگاه های دانشجویی، اداره خوابگاه از طریق شورای هم‌اندیشی خوابگاه‌ها را خواستار شد و گفت: به همین منظور گروه مطالعات و برنامه‌ریزی زنان و خانواده دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، مأمور تشکیل کمیته هم‌اندیشی خوابگاه‌های دختران شده است که این کار باید در مورد همه خوابگاه‌های دانشجویی انجام شود.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، با اشاره به عدم وجود ما به ازاء این دفتر در دانشگاه‌ها گفت: اکنون در دانشگاه‌ها فقط ما به ازاء دفتر امور فرهنگی که مسئول فعالیت‌های فرهنگی است وجود دارد، ولی تأسیس مرکز مطالعات راهبردی فرهنگی در دانشگاه‌ها می‌تواند به پیشبرد برنامه‌ریزی و فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها کمک کند.

وی مسائل اجتماعی و فرهنگی را دو حوزه جدانشدنی توصیف و تاکید کرد: هرچند فعالیت‌های فرهنگی خوبی در دانشگاه‌ها در حال انجام است اما مسائل اجتماعی از جمله اعتیاد و یا عرفان‌های انحرافی را نباید جدا از مسائل فرهنگی پنداشت.

آدمی اعلام کرد: به همین منظور دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، در صدد تشکیل کمیته آسیب های اجتماعی با همکاری دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول در این حوزه است تا از بروز این‌گونه آسیب‌ها در دانشگاه ‌جلوگیری کند.

وی وجود شبکه‌های اجتماعی برای دانشجویان را یکی از موارد فعالیت‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها توصیف کرد و گفت: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی، آمادگی تامین هزینه طرح‌های فضای مجازی را با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم افزود: در صورتی که این دفتر نتواند از فعالیت‌ها و یا پژوهش‌های فرهنگی ارائه شده حمایت کند حتما زمینه استفاده از آن را در سایر نهادهای فرهنگی ایجاد می‌کند.



وی با اشاره به برنامه‌پیشنهادی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی گفت: فعالان فرهنگی باید به نحوی عمل کنند که بتوانند عالمان ملکوتی تربیت کنند.