وضعیت شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی، وضعیت اکنون شوراهای حل اختلاف در حل پرونده ها را نامطلوب دانست و از اعضای شوراهای حل اختلاف خواست برای رسیدن به اهداف تعیین شده همت مضاعف کنند.

حجت الاسلام شریفی ارج نهادن و تکریم ارباب رجوع را مهم ترین وظیفه اعضای دادگستری دانست و افزود: اگر در کارهایمان جنبه دینی را لحاظ کنیم خداوند دنیای ما را نیز آباد می کند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف که باعث تعدیل نیروهای این شوراها در دادگستری ها شد، افزود: همین قانون باعث شد خیل عظیم پرونده های موجود در دادگستری به واحد های شوراهای حل اختلاف ارجاع شود که در ابتدا با توجه به کم تجربگی این نیروها مشکلاتی را به همراه داشت اما با همت این نیروهای خدوم اکنون از وضعیت بحران عبور کرده ایم.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: قضاوت یک توفیق الهی است و نباید به آن به دید یک شغل نگریسته شود.

رضا مسعودی فر رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با ارائه آماری در رابطه با شوراهای حل اختلاف و تاثیر بسزای این واحد ها در امور قضائی٬ خبر خوشی راهم به همکاران این شورا داده و گفت: با پیگیریها و مساعدت های ریاست مرکز شوراهای حل اختلاف انشاءالله سال آینده این اعضا از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند خواهند شد.

در پایان این نشست از بین اعضای نمونه شوراهای حل اختلاف تبریز و حومه سه نفر به قید قرعه برای تشرف به سفر حج انتخاب شدند.