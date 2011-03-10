اجرای 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی طی پنج سال در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تلاش های مضاعف شهرداری برای کسب درآمدهای مکمل از طریق جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی برای توسعه زیربنایی و پایدار تبریز تاکید کرد.

نوین خاطرنشان کرد: در کنار درآمدها و بودجه های عمرانی سالانه شهرداری تبریز، طی پنج سال گذشته نیز بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمران شهری از سوی شهرداری تبریز جذب شده است.

به گفته وی، نتایج این حجم از سرمایه گذاری ها در سال های آتی به نتیجه رسیده و شهر تبریز را به شهری توسعه یافته در بین دیگر شهرهای کشور تبدیل خواهد کرد.

نوین اظهار داشت: این حجم از کارهای عمرانی تنها با اتکا به درآمدهای شهرداری و مشارکت و همیاری شهروندان و حمایت های شورای شهر انجام گرفته و توانسته است تبریز را به شهری در حال توسعه و پیشرفت تبدیل کند.

شهردار تبریز تصریح کرد: امیدواریم در اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی شهرداری طی سال های آتی در سایه تداوم این حمایت ها شهرداری تبریز بتواند بیش از گذشته به سمت تحقق اهداف توسعه تبریز حرکت کند.