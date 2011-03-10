ناکامی دختران اسلحه سابر ایران از دستیابی به مدال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تایلند، سکینه نوری، بهاره غیاث آبادی و مهسا سادات پوررحمتی شمشیربازان جوان کشورمان در اسلحه سابر بودند که همه آنها از دستیابی به مدال در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا ناکام ماندند.

سکینه نوری در مرحله مقدماتی با 4 پیروزی و 2 باخت به عنوان نفر سوم گروه خود به مرحله دوم رقابت‌ها راه یافت، بهاره غیاث آبادی با کسب سه پیروزی و تحمل سه شکست با ایستادن بر سکوی چهارم گروهش به جمع نفرات برتر صعود کرد و مهسا سادات پوررحمتی نیز با پنج پیروزی و بدون باخت با کسب رتبه نخست گروه خود به جمع 32 شمشیرباز برتر آسیا در اسلحه سابر صعود کرد.

در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان و بخش بانوان تیم کشورمان با سه نماینده پای به میدان رقابت با دیگر کشورهای قاره کهن نهاد که در این بخش نوری با شکست برابر حریفی از ژاپن و غیاث آبادی و پوررحمتی با برتری مقابل شمشیربازانی از هنگ کنگ جواز صعود به جمع 16 شمشیرباز برتر آسیا را بدست آوردند.

غیاث آبادی و پوررحمتی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات به ترتیب برابر حریفاتی از قزاقستان و استرالیا تن به شکست دادند و از دور مسابقات حذف شدند.